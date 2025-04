Brukselska randka europosłów. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek wybrali się do knajpy

Tomasz Sekielski zaliczył glow up. Widzowie go nie poznają! Tak się zmienił. Spektakularna metamorfoza!

Jeszcze do niedawna tylko Robert Biedroń był europosłem, a Krzysztof Śmiszek posłem, więc panowie nie mieli dla siebie zbyt dużo czasu na co dzień. To się jednak zmieniło, kiedy w wyborach do europarlamentu w 2024 r. mandat zdobył Krzysztof Śmiszek i obaj mogą nie tylko pracować razem w Brukseli, ale też cieszyć się sobą!

Ostatnio politycy wybrali się na randkę do jednej z brukselskich knajpek. - Po całym dniu spotkań, głosowań i politycznej pracy poszliśmy na chwilę odpocząć. Bruksela ma mnóstwo przytulnych knajpek z dobrym lokalnym piwem. No i pogoda była wyjątkowa, jak na Brukselę. Słońce i ciepło! Czego trzeba więcej? - zaznacza europoseł Krzysztof Śmiszek.

