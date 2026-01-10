Ćwiczenia fizyczne, spokój psychiczny i spędzanie czasu z rodziną. Takie postanowienia na Nowy Rok mają politycy!

Wielu z nas wraz z rozpoczęciem nowego roku składa różne deklaracje. „Super Express” zapytał polityków różnych partii o ich postanowienia. Okazuje się, że są wśród nich zarówno te osobiste, związane ze zdrowszym trybem życia, jak i zawodowe — dotyczące powodzenia ich ugrupowań oraz konkretnych projektów ustaw, na których im zależy.

Postanowienia polityków na rok 2026

Tradycja noworocznych postanowień ma długą historię i co roku wraca jak rytuał podsumowań i nowych ambicji. To moment, w którym ludzie — niezależnie od zajmowanego stanowiska — próbują wyznaczyć sobie cele, poprawić nawyki albo symbolicznie zamknąć to, co było. Politycy nie są tu wyjątkiem: także oni deklarują, co chcieliby zmienić w swoim życiu prywatnym i zawodowym, a ich postanowienia często odsłaniają nie tylko osobiste priorytety, lecz także polityczne ambicje na nadchodzący rok.

Zapytaliśmy kilku polityków o ich postanowienia noworoczne i, jak się okazuje, są one głównie związane z ich pracą.

Posłanka Nowej Lewicy Joanna Wicha (59 l.) chce wprowadzić w życie trzy rozwiązania, w tym ograniczenie handlu alkoholem. – Zajmiemy się tym już w styczniu w Sejmie i będę pilnowała marszałka Czarzastego, aby wprowadził projekt pod obrady – mówi nam Wicha, choć dodaje, że zamierza też zapisać się na ćwiczenia, aby zgubić kilka kilogramów. - Muszę zacząć ćwiczyć, bo przemieszczanie się po Sejmie to za mało, skoro przez dwa lata przytyłam i jest to dla mnie dokuczliwe – śmieje się posłanka.

Lepsze notowania partii, mniej stresów i czas dla rodziny

– Planuję doprowadzić do wejścia w życie ustawy, która zapewnia mieszkańcom Łodzi odszkodowania za lokale, które musieli opuścić w związku z budową tunelu kolejowego – to z kolei postanowienie senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego (54 l.). Ale polityk KO ma też osobiste plany. - Chcę prowadzić zdrowszy tryb życia — więcej aktywności fizycznej i mniej jedzenia. Zamierzam również mniej denerwować się różnymi sytuacjami, które mnie spotykają – zapowiada Kwiatkowski.

Poseł PSL Marek Sawicki (67 l.) niechętnie rozmawia na tematy niedotyczące polityki. - Postanawiam wypełniać swoje obowiązki poselskie tak, jak wynika to z Konstytucji – ucina zapytany o swoje postanowienia noworoczne.

Kamil Wnuk (41 l.), poseł Polski 2050 chce, żeby jego ugrupowanie zyskało wyborców. - Liczę, że uda się naszej partii poprawić w tym roku notowania. Mam też nadzieję, że doprowadzimy do zdelegalizowania partii Grzegorza Brauna – mówi nam polityk.

Były minister rolnictwa w rządzie PiS zaś bardziej osobiste cele. - Planuję poświęcać więcej czasu rodzinie. Zamierzam też odkładać telefon wieczorami, aby skupić się wyłącznie na swoich i rodzinnych sprawach – deklaruje poseł Robert Telus.

