Justyna Dobrosz-Oracz ujawniła rozmowę z Danutą Holecką. Można się zdziwić

Justyna Dobrosz-Oracz opowiedziała o okolicznościach swojego odejścia z TVP w 2016 roku. Podkreśliła, że decyzja o zwolnieniu była enigmatyczna, a jej pytania o konkretne zarzuty pozostały bez odpowiedzi.

- Ja słyszałam, że "wieje wiatr zmian". To jak mantrę powtarzał dyrektor, który mnie wtedy zwolnił —= i nic więcej. Pytałam: "Dobrze, ale jakie są konkretne zarzuty?" – wspominała dziennikarka w programie prowadzonym przez Dorotę Wysocką-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego.

Dziennikarka odniosła się również do standardów pracy, które panowały w redakcji przed 2016 rokiem. Zwróciła uwagę na dużą wagę przykładaną do bezstronności i równowagi w prezentowaniu wypowiedzi polityków.

- To były czasy, które teraz mogą się państwu wydawać wręcz absurdalne. Z aptekarską sumiennością mierzyliśmy nawet czas trwania wypowiedzi polityków. Jeśli PO miała 20 sek., to PiS również miał 20 sek. To było nam wpajane praktycznie od samego początku naszej kariery - mówiła Dobrosz-Oracz.

Rozmowa z Danutą Holecką

Jednym z najbardziej zaskakujących fragmentów wspomnień Justyny Dobrosz-Oracz była rozmowa z Danutą Holecką. Jak relacjonowała, po informacji o zwolnieniu, Danuta Holecka zasugerowała jej kontakt z Jackiem Kurskim, ówczesnym prezesem TVP.

- Gdy usłyszałam, że zostanę wyrzucona, podeszła do mnie Danuta Holecka i zapytała: "Dlaczego nie ratujesz się i nie dzwonisz do Jacka Kurskiego?" – wspominała Justyna Dobrosz-Oracz. - Zapytałam: "Dlaczego mam dzwonić? Co takiego zrobiłam? Rzetelnie wykonywałam swoje obowiązki. Dlaczego miałabym składać hołd lenny przed politykiem?" - miała odpowiedzieć.

