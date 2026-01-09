Afera w Sejmie! Senator PiS przeprosi znaną dziennikarkę za mocno obraźliwe słowa? Nagrały się!

Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz zadeklarował przeprosiny wobec znanej dziennikarki TVP Justyny Dobrosz-Oracz za głośny incydent, który miał miejsce w grudniu ubiegłego roku na korytarzach Sejmu. Sprawą zajęła się Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Skurkiewicz w szalenie nieeleganckich słowach ocenił zdolności intelektualne przedstawicielki mediów. Dobrosz-Oracz wprost zarzucała mu wówczas, że "przegiął" i naruszył jej "nietykalność osobistą"!

Wojciech Skurkiewicz & Justyna Dobrosz-Oracz

  • Skandal na sejmowym korytarzu z udziałem senatora PiS i dziennikarki TVP Info
  • Wojciech Skurkiewicz mocno rozgniewał Justynę Dobrosz-Oracz
  • Wszystko się nagrało!

Afera w Sejmie

Do incydentu doszło 10 grudnia na sejmowym korytarzu, podczas realizacji rozmowy do programu „Bez trybu”. W trakcie wymiany zdań senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz zwrócił się do dziennikarki w sposób powszechnie uznany za obraźliwy, sugerując, by nie „zachowywała się, jakby miała orzeszek zamiast mózgu”. Chwilę później polityk podjął próbę wyłączenia mikrofonu przypiętego do ubrania reporterki. To mocno rozgniewało dziennikarkę!

- Proszę mnie nie dotykać! To jest dźwięk grany! Proszę nie naruszać mojej nietykalności osobistej! – zaprotestowała natychmiast Justyna Dobrosz-Oracz. - Pani przegina teraz – odpowiedział poseł PiS. - Nie, to pan przegiął – odparła reporterka, po czym wyraźnie zbulwersowana zakończyła rozmowę.

Reakcja Prezydium Senatu

Nagranie oraz relacje z zajścia błyskawicznie obiegły media, wywołując falę krytycznych komentarzy i debatę na temat standardów debaty publicznej oraz relacji między politykami a dziennikarzami. W odpowiedzi Prezydium Senatu już 19 grudnia 2025 r. skierowało sprawę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie komisji odbyło się 8 stycznia 2026 r. Członkowie gremium zapoznali się z materiałami zgromadzonymi w sprawie oraz wysłuchali wyjaśnień senatora PiS. Wojciech Skurkiewicz wyraził ubolewanie z powodu swojego zachowania i zadeklarował, że osobiście przeprosi Justynę Dobrosz-Oracz za słowa wypowiedziane w grudniu 2025 r.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

