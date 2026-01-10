Kasia Tusk rzadko mówi o macierzyństwie. Raz zrobiła wyjątek. "Szczęście nigdy nie jest łatwe"

Sara Osiecka
2026-01-10 5:00

Kasia Tusk bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych blogerek w Polsce. Dzięki swojej aktywności w mediach społecznościowych zdobyła duże grono wiernych fanów, nawet mimo tego, że nie wiele mówi na temat swojego życia prywatnego. Kilka razy jednak zrobiła wyjątek, tak jak w 2020 roku, gdy wypowiedziała się na temat macierzyństwa.

Kasia Tusk

i

Autor: AKPA
Kasia Tusk może pochwalić się niejednym sukcesem zawodowym. Nie tylko od lat prowadzi z powodzeniem bloga, ale też udało się połączyć swoje pasje z karierą. Zainteresowanie modą i stylem zaowocowało powstaniem jej własnej marki odzieżowej MLE, a do tego może wykazać się swoimi umiejętnościami do fotografowania w mediach społecznościowych, gdzie jest niebywale aktywna. To jednak nie wszystko - w końcu córka premiera sama jest mamą dwóch córeczek. 

Kasia Tusk o macierzyństwie

Blogerka rzadko wypowiada się na tematy prywatne. nawet w sieci nie pokazuje wizerunków dzieci męża. W 2020 roku jednak Kasia Tusk udzieliła wywiadu dla Vogue Poland, gdzie opowiedziała miedzy innymi o tym, jak udaje się jej łączyć wszystkie obowiązki.

- Na początku macierzyństwa najtrudniej było mi nauczyć się odrywania myśli od tego, co akurat robię, a potem szybkiego powrotu, już z bluzką pobrudzoną kaszką albo z misiem w dłoni. Gdy tylko się wkręcałam w temat, siłą rzeczy byłam z rytmu wybijana. W pierwszych tygodniach każdą drzemkę i każdą godzinę, gdy mąż zabierał córkę na spacer, wykorzystywałam wyłącznie na pracę. Wyciskałam minuty jak cytrynę. I myślałam sobie, co ja właściwie robiłam, zanim zostałam mamą? Przecież dopiero teraz osiągnęłam maksymalną efektywność. Poza tym prowadzę już bloga dziewięć lat, więc nabrałam wprawy. Dużo rzeczy robię niemal automatycznie - wyznała.

Kasia Tusk otwarcie o swoim dzieciństwie i rodzicach. "Nie pobłażali mi"

Jak podkreśliła, nie miała wówczas powodów do narzekań, a wręcz przeciwnie. Była bardzo szczęśliwa jako pracująca mama.

- Nie mam co narzekać, bo codzienność matki to dla mnie radosny odlot. Dziecko było przez nas tak upragnione, że nic nie jest mi w stanie popsuć samopoczucia. Nic nie przysłania tej mojej radosnej głupawki. Jeszcze nie potrzebuję czasu dla siebie. Jeszcze nie muszę wyrwać się z domu, żeby pobyć sama. Z mojego punktu widzenia jest fajniej, co wcale nie oznacza, że łatwiej. Ale prawdziwe szczęście nigdy nie jest łatwe - podkreśliła. 

Dziś Kasia Tusk dalej pracuje i wychowuje dzieci, a na swoim blogu czasem pokazuje ujęcia ze wspólnie spędzonych chwil. Widać, że nadal nie może narzekać na brak zajęć, a pasję do stylu stara się przekazać swoim córeczkom, które ubiera w piękne stroje.

