Kasia Tusk otwarcie o swoim dzieciństwie i rodzicach. "Nie pobłażali mi"

NKasia Tusk, znana z dbania o prywatność, rzadko mówi o swoim życiu osobistym, ale w wywiadzie sprzed lat otworzyła się na temat dzieciństwa.

Córka Donalda Tuska opowiedziała o relacjach z rodzicami, podkreślając ich bezwarunkową miłość i wsparcie, które ukształtowały jej podejście do życia.

Z wywiadu dowiadujemy się, jak duży wpływ na Kasię Tusk miała jej mama, Małgorzata Tusk, będąca dla niej wzorem do naśladowania.

Jakie wartości Kasia Tusk wyniosła z domu rodzinnego i jak wpłynęły one na jej karierę i sukcesy? Dowiedz się więcej!

Kasia Tusk, choć jest aktywna w mediach społecznościowych, nie dzieli się wieloma informacjami na temat swojego życia prywatnego. Szczególnie strzeże wizerunku swoich córek i męża, których twarzy nigdy nie pokazuje w swoich materiałach. Skupia się przede wszystkim na modzie, lifestyle'u i swoich przemyśleniach związanych z ogólnymi kwestiami, jak styl, ewolucja trendów czy wystrój domu. W 2015 roku udzieliła jednak wywiadu portalowi weekend.gazeta.pl, w którym szczerze opowiedziała o swoich młodych latach.

Kasia Tusk o dzieciństwie i rodzicach

Zdaje się, że obecnie Kasia Tusk ma bardzo dobre relacje ze swoimi rodzicami. W końcu regularnie się odwiedzają, a premier Donald Tusk wprost uwielbia swoje wnuczki. czy tak było zawsze?

- Mama i tata dawali nam, mnie i mojemu bratu, odczuć, że kochają nas ponad wszystko. Bezwarunkowo, co nie oznacza bezkrytycznie. Nie pobłażali mi, ale zawsze wspierali. Nie miałam potrzeby buntu typowego dla nastolatek. Starałam się nie przysparzać rodzicom zmartwień, bo nie wybaczyłabym sobie, gdybym sprawiła im przykrość. Chyba nie mogą na mnie narzekać - mówiła w wywiadzie sprzed lat.

Jak wspomniała, nauczyła się od niech wielu cennych rzeczy, a szczególnie tych związanych z podejściem do pracy i konsekwencji w działaniach.

- Szacunku do pracy. I konsekwencji. Nie zaczynam żadnego nowego projektu, jeśli jest większa szansa, że poniosę porażkę, niż osiągnę sukces. Moi rodzice zawsze powtarzali, że praca nas kształtuje, buduje charakter, wzbogaca. Nie tylko w wymiarze finansowym. Zaczęłam pierwszą pracę w wakacje po drugiej klasie gimnazjum. Pracowałam w sklepie, w barze rybnym, jako niania i w korporacji. Praca w młodym wieku pomaga sprawdzić, co naprawdę chcemy robić i - co może jeszcze ważniejsze - czego naprawdę nie lubimy. Uczy też pokory i dyscypliny - wymieniała.

Jak widać, nauki nie poszły w las! W końcu dziś Kasia Tusk ma koncie wiele sukcesów, w tym prowadzenie własnej marki odzieżowej.

Kasia Tusk o mamie

Kasia Tusk została także zapytana, czy stylu nauczyła się od rodziców, którzy niemal zawsze prezentują się świetnie. Jak wskazała blogerka, głównie mama, Małgorzata Tusk, miała na nią wpływ i jest dla niej wzorem.

- Moja mama miała na mnie wielki wpływ. Ale nie tylko na kształtowanie wizerunku, ale także na moje zachowanie i wybory życiowe. To mój ideał kobiety. Jest ciepła i czuła, ale ma silny charakter. Potrafi walczyć o swoje - opowiadała.

Widać, że rodzice są bardzo ważni w życiu Kasi Tusk. Nie tylko pomogli ukształtować jej charakter, ale do dziś świetnie się dogadują.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Kasia Tusk:

Sonda Lubisz Kasię Tusk? Tak Nie Trudno powiedzieć