Donald Tusk spędzał sobotę z rodziną. Premier wybrał się z najbliższymi na weekendowy spacer, jednak w jego zaczęła się w Warszawie śnieżna nawałnica. Było to dużym zaskoczeniem, gdyż prognozy pogody na ten dzień przewidywały takie opady, ale znacznie później. Tymczasem, jak to z pogodą bywa, gwałtowna śnieżyca zaskoczyła wszystkich. Z relacji premiera w mediach społecznościowych wynikało, że rodzina schowała się przed śniegiem i gradem w jednej z warszawskich knajpek. - Kwietniowa śnieżyca? Wiadomo. Najlepiej przeczekać ją w przytulnym warszawskim bistro - napisał Tusk na platformie X. Na dołączonym do wpisu zdjęciu widać było wnuki premiera.

Kwietniowa śnieżyca? Wiadomo. Najlepiej przeczekać ją w przytulnym warszawskim bistro. pic.twitter.com/fnzU0rrbEB— Donald Tusk (@donaldtusk) April 5, 2025

W dość nieoczekiwany sposób na wpis premiera postanowiła zareagować Dominika Chorosińska. Aktorka i posłanka (a nawet była minister, gdyż pod koniec listopada 2023 roku otrzymała nominację na ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego, którą to funkcję sprawowała niecały miesiąc) skomentowała agresywnie wpis premiera. - Sobotę to raczej dzieci spędzają w przytulnych domach z rodzicami - napisała.

Jej personalna wycieczka w stronę Tuska nie spodobała się ogromnej ilości internautów. W odpowiedzi szybko mogła przeczytać m.in.:

- Kim pani jest, żeby dyktować ludziom, jak mają spędzać czas z dziećmi?

- Czyli wyjście z dziadkiem na spacer w sobotę jest jakie? Moralnie naganne? Niezgodne z prawem? Niepatriotyczne?

- Co pani chciała tym beznadziejnym wpisem osiągnąć?

- Można Tuska lubić albo nie lubić ale pani naprawdę nie nadaje się na specjalistkę od życia rodzinnego a dwa to moje dzieci też mogę spędzać czas z babci tylko w weekend. Straciła pani okazje żeby być cicho

Nie omieszkano też wypomnieć przeszłości posłanki:

Serio a z którym ojcem, mężem czy kochankiem? pic.twitter.com/S4d0PHBfoc— Sahayuri Hanso 🏴‍☠️🇵🇱🇪🇺 💞💕 (@Sahayurihan) April 5, 2025

Dominika Chorosińska, zanim rozpoczęła swoją karierę w polityce z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, występowała w popularnych serialach takich jak m.in. "M jak miłość". Kilka lat temu wzięła udział w wyborach samorządowych, zdobywając mandat radnej. Niedługo potem z powodzeniem kandydowała do Sejmu.

