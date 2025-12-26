Aleksandra Kwaśniewska zdradziła, jak naprawdę w jej domu wyglądają święta. Zaskoczenie?

Aleksandra Kwaśniewska, znana z prywatności, uchyliła rąbka tajemnicy na temat świąt w jej rodzinnym domu.

U Kwaśniewskich panują ścisłe tradycje bożonarodzeniowe, z dwunastoma potrawami i barszczem z uszkami na czele.

Jolanta Kwaśniewska, perfekcjonistka, czuwa nad tym, by świąteczne przygotowania zawsze przebiegały bezbłędnie.

Jakie są najcenniejsze wspomnienia Oli z dziecięcych świąt i co zmieniło się w jej podejściu do Bożego Narodzenia?

Aleksandra Kwaśniewska, mimo ogromnej sympatii Polaków, pilnie strzeże swojego życia prywatnego. Choć jest aktywna w mediach społecznościowych, pokazuje głównie ujęcia ze swoich podróży lub zabawy z psami. Kilka lat temu postanowiła zrobić wyjątek i opowiedziała, jak jej rodzina obchodzi Boże Narodzenie.

Boże Narodzenie u Kwaśniewskich

Kwaśniewscy, jak niemal każda rodzina, ma swoje własne tradycje, od których nigdy nie odstępuje. To dotyczy zwłaszcza tych świątecznych zwyczajów, jak na przykład ilość potraw na stole.

- Już lata temu zorientowałam się, że każdemu się wydaje, że spędza święta "tak jak wszyscy", a tak naprawdę każdy ten czas spędza inaczej. U nas musi być 12 potraw, musi być karp i barszcz z uszkami, chociaż wiem, że w Polsce je się różne zupy - zdradziła Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z Plotkiem w 2021 roku.

Można się spodziewać, że gdy nad przygotowaniami czuwa Jolanta Kwaśniewska, słynąca ze swojej dbałości o szczegóły i elegancję, nie może być mowy o jakiejkolwiek wpadce. Jej córka została zapytana, czy taka się kiedyś zdarzyła i odpowiedziała bez wahania.

- Obawiam się, że nie albo tego nie pamiętam. Moja mama jest perfekcjonistką, a ja też mam w sobie taką cechę, że nie pielęgnuję w pamięci żadnych złych doświadczeń. Pamiętam tylko te dobre - podkreśliła.

Wspomnienia z dzieciństwa

Jak wiadomo, podejście do Bożego Narodzenia zmienia się wraz z wiekiem. To właśnie dzieci mają największą frajdę z dekorowaniem czy otrzymywaniem prezentów, podczas gdy dorośli skupiają się przede wszystkim na sprzątaniu i gotowaniu, a magiczna atmosfera schodzi na dalszy plan. Jak święta w dzieciństwie wspomina Aleksandra Kwaśniewska?

- Z olbrzymim sentymentem wspominam te wszystkie święta, gdy byłam dzieciakiem i np. wypatrywałam pierwszej gwiazdki. Kiedyś spędzaliśmy ten czas dużym składem rodzinnym, były też inne dzieciaki i dużo psów. Wtedy szalenie kręciły mnie też prezenty. Teraz bardziej patrzę na to, czy udało mi się uszczęśliwić kogoś moimi prezentami, niż liczyć na to, co ja dostanę - wyznała.

