Aleksandra Kwaśniewska zdradziła, jak naprawdę w jej domu wyglądają święta. Zaskoczenie?

2025-12-26

Boże Narodzenie to bez wątpienia magiczny czas, pełny tradycji i zwyczajów właściwych tylko dla danej rodziny. Jak święta spędza rodzina Kwaśniewskich? Córka byłej pary prezydenckiej, Aleksandra, zdradziła kilka lat temu, jak oni obchodzą Gwiazdkę. Jak się okazuje, przestrzegają kilku ważnych zasad.

Aleksandra Kwaśniewska, mimo ogromnej sympatii Polaków, pilnie strzeże swojego życia prywatnego. Choć jest aktywna w mediach społecznościowych, pokazuje głównie ujęcia ze swoich podróży lub zabawy z psami. Kilka lat temu postanowiła zrobić wyjątek i opowiedziała, jak jej rodzina obchodzi Boże Narodzenie.

Boże Narodzenie u Kwaśniewskich

Kwaśniewscy, jak niemal każda rodzina, ma swoje własne tradycje, od których nigdy nie odstępuje. To dotyczy zwłaszcza tych świątecznych zwyczajów, jak na przykład ilość potraw na stole.

Już lata temu zorientowałam się, że każdemu się wydaje, że spędza święta "tak jak wszyscy", a tak naprawdę każdy ten czas spędza inaczej. U nas musi być 12 potraw, musi być karp i barszcz z uszkami, chociaż wiem, że w Polsce je się różne zupy - zdradziła Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z Plotkiem w 2021 roku.

Początek miłości Oli Kwaśniewskiej i Kuby Badacha to historia jak z filmu! Ale romantycznie

Można się spodziewać, że gdy nad przygotowaniami czuwa Jolanta Kwaśniewska, słynąca ze swojej dbałości o szczegóły i elegancję, nie może być mowy o jakiejkolwiek wpadce. Jej córka została zapytana, czy taka się kiedyś zdarzyła i odpowiedziała bez wahania.

Obawiam się, że nie albo tego nie pamiętam. Moja mama jest perfekcjonistką, a ja też mam w sobie taką cechę, że nie pielęgnuję w pamięci żadnych złych doświadczeń. Pamiętam tylko te dobre - podkreśliła.

Wspomnienia z dzieciństwa

Jak wiadomo, podejście do Bożego Narodzenia zmienia się wraz z wiekiem. To właśnie dzieci mają największą frajdę z dekorowaniem czy otrzymywaniem prezentów, podczas gdy dorośli skupiają się przede wszystkim na sprzątaniu i gotowaniu, a magiczna atmosfera schodzi na dalszy plan. Jak święta w dzieciństwie wspomina Aleksandra Kwaśniewska?

- Z olbrzymim sentymentem wspominam te wszystkie święta, gdy byłam dzieciakiem i np. wypatrywałam pierwszej gwiazdki. Kiedyś spędzaliśmy ten czas dużym składem rodzinnym, były też inne dzieciaki i dużo psów. Wtedy szalenie kręciły mnie też prezenty. Teraz bardziej patrzę na to, czy udało mi się uszczęśliwić kogoś moimi prezentami, niż liczyć na to, co ja dostanę - wyznała.

