Piotr Kraśko nagle zniknął! Żona dziennikarza przerywa milczenie

Piotr Kraśko może pochwalić się niebywałym doświadczeniem dziennikarskim. Był między innymi korespondentem z Rzymu i Waszyngtonu, relacjonował także takie wydarzenia jak pielgrzymki Jana Pawła II czy zamach bombowy w Londynie w 2005. Był także w Smoleńsku, gdy w 2010 roku doszło tam do katastrofy. Dziś jest kojarzony przede wszystkim z prowadzenia "Faktów" TVN i wywiadów, jakie przeprowadza w stacji. Prezenter zdobył serca wielu widzów swoją nieustępliwością i uszczypliwością, od których nie stroni w czasie rozmów z politykami.

Ostatnio jednak fani dziennikarza mogli się poczuć zaniepokojeni, bowiem Piotr Kraśko zniknął z anteny bez żadnego ostrzeżenia. Nie wiedzieli, co się z nim dzieje i kiedy, jeśli w ogóle, można spodziewać się jego powrotu na ekrany.

Na szczęście żona prezentera, Karolina Ferenstein-Kraśko, postanowiła przerwać milczenie i ujawniła, czemu jej mąż nie pokazuje się w studiu. Jak się okazało, cała rodzina wybrała się na wczasy do Saint-Tropez, gdzie całymi garściami czerpią z pięknej pogody, błękitnego morza i lokalnych atrakcji! Dodała kilka zdjęć, na których widać, jak spędzają czas. - Bardzo naszej rodzinie ten czas był potrzebny… Czas start! Family Holiday - napisała.

"A to dlatego nie ma pana Piotra w "Faktach"... Przerwa urlopowa - i super . Pięknego i spokojnego urlopu życzy Państwu śląska rodzina. Konno nie jeżdżę, ale uwielbiam pani profil na IG. Zawsze jest pani taka skromna, szczera i naturalna . I w relacji z urlopu w Saint Tropez i w tych z Gałkowa. No i pan Piotr w mojej ocenie dziennikarz informacyjny wybitny. Udanego wypoczynku"; "Czas to najcenniejsza rzecz jaką możemy dać drugiej osobie. Dlatego życzę Państwu cudownego urlopu" - czytamy w komentarzach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Piotr Kraśko:

Sonda Czy oglądasz Fakty TVN? Tak Nie