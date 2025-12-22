Tuż przed Wigilią problemy w domu Kasi Tusk. "Moja mała, świąteczna tradycja"

Grudzień to czas, gdy w naszych domach zaczyna królować świąteczny nastrój. Ale zanim na choince zawisną bombki, a my zasiądziemy do stołów, należy wcześniej posprzątać i pogotować wigilijne dania. Jak się okazuje, co roku spore perypetie z tym związane ma Kasia Tusk. W swojej relacji na Instagramie córka premiera zdradziła, że jej "małą, świąteczną tradycją" jest zapchany przez ciasto drożdżowe zlew. Swoje perypetie z tym związane Tusk umiejętnie związała z reklamą butów i... świątecznymi zakupami w Nowym Jorku.

Kasia Tusk, córka polskiego premiera i autorka bloga Make Life Easier, niedawno podzieliła się ze swoimi obserwatorami przedświątecznym obrazkiem ze swojego życia. W swoim wpisie na Instagramie opowiedziała o wyjściu po „papier toaletowy i kreta do zlewu”, jednocześnie porównując je do zakupów na Piątej Alei w Nowym Jorku. Jak zdradziła, „ciasto drożdżowe jak zwykle nie zawiodło jej kanalizacji – zapchany zlew to już jej mała, świąteczna tradycja”.

Brzmi znajomo? W ferworze świątecznych przygotowań, gdy kuchnia pracuje na najwyższych obrotach, o takie niespodzianki nietrudno. Resztki jedzenia, tłuszcz czy właśnie ciasto drożdżowe potrafią skutecznie zablokować odpływ, dodając nam nieplanowanych zadań do już i tak napiętego harmonogramu (ZOBACZ: Wsyp 4 łyżki do zatkanego odpływu. Udrożni rury i woda będzie spływać szybko jak błyskawica. Sposób na zatkany zlew). 

Co jednak sprawia, że zwykłe wyjście po chemię gospodarczą urasta do rangi luksusowych zakupów? - Czuję się co najmniej jakbym szła na Piątą Aleję w NYC i miała robić świąteczne zakupy w Tiffany & Co - napisała Kasia Tusk.

Skąd takie uczucia? Ze względu na obuwie, jakie ma na swoich nogach córka premiera, która umiejętnie połączyła swoje problemy ze zlewem z reklamą produktów marki obuwniczej. 

