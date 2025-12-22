Jolanta Kwaśniewska przeszła samą siebie! Co za kreacja! Jak wypadła jej córka?

Jolanta Kwaśniewska zaskoczyła odważną stylizacją, pokazując, że cekiny są dla każdego.

Była Pierwsza Dama pojawiła się na koncercie w czarnym cekinowym garniturze, a jej córka w welurowej czerwieni.

Ich stroje udowadniają, że świąteczna moda może być zarówno elegancka, jak i pełna blasku.

Święta to idealny moment na modowe eksperymenty. Chociaż klasyczna elegancja w postaci białej koszuli czy spodni w kant zawsze będzie na czasie, coraz większą popularnością cieszą się materiały takie jak satyna czy cekiny. Te ostatnie, dzięki swojemu blaskowi, potrafią nadać każdej stylizacji wyjątkowego charakteru i przyciągnąć spojrzenia. Jolanta Kwaśniewska, która w przeszłości często wybierała stonowane kreacje, teraz, nie będąc już ograniczoną dyplomatycznym dress code'em, z powodzeniem sięga po bardziej ekstrawaganckie rozwiązania.

Szyk Jolanty Kwaśniewskiej

Jolanta Kwaśniewska od dawna jest postrzegana jako ikona stylu dla dojrzałych kobiet. Tym razem pokazała, jak z klasą nosić cekiny. Na koncert Kuby Badacha wybrała czarny garnitur w całości pokryty cekinami, o prostym kroju.

To był strzał w dziesiątkę, ponieważ garnitur stanowi efektowną alternatywę dla tradycyjnej sukni wieczorowej. Kwaśniewska postawiła na maksymalizm, uzupełniając stylizację czarną bluzką z pierzastym wykończeniem przy szyi, długimi kolczykami oraz niewielką, srebrną torebką o nietypowym kształcie. Całość prezentowała się niezwykle szykownie i nowocześnie.

Aleksandra Kwaśniewska w czerwieni

Aleksandra Kwaśniewska również zachwyciła swoją świąteczną stylizacją. Postawiła na welurowy garnitur w radosnym odcieniu "christmas red", idealnie wpisując się w świąteczny klimat. Warto dodać, że dziennikarka i żona Kuby Badacha była odpowiedzialna za scenariusz koncertu zatytułowanego "Kuba Badach – Jazzy Christmas", który zostanie wyemitowany na antenie TVP2 26 grudnia o godzinie 20:00.

Obie panie zaprezentowały stylizacje, które udowadniają, że świąteczna moda może być zarówno elegancka, jak i odważna, a cekiny i intensywne kolory to doskonały wybór na ten wyjątkowy czas w roku.

