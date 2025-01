Ida Nowakowska od lat spełnia się w polskim show-biznesie jako tancerka oraz prezenterka. Swoje życie prywatne celebrytka dzieli od kilku lat z ukochanym mężem - Jackiem Herndonem. Para poznała się na studiach i w 2015 zakochani wzięli ślub. Kilka lat później w życiu pary pojawiła się pociecha. Maksymilian przyszedł na świat 7 maja 2021 roku.

Na początku tygodnia Ida Nowakowska wraz z synkiem postanowiła wybrać się do Kapitolu. Gwiazda opowiadała maluchowi o Deklaracji Niepodległości, a także pokazywała wnętrze budynku. Ciekawe czy trzyletnie dziecko zapamięta coś z tej wizyty?

Maks jest amerykańskim obywatelem, więc uczę go praw, które są zawarte w najważniejszym dokumencie - Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. To najważniejszy dokument w Ameryce, który głosi, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi i, że Stwórca obdarzył ich pewnymi niezbywalnymi prawami: prawem do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Dokument odwołuje się do intelektu, serca i wyobraźni. Konstytucja Amerykańska została stworzona, aby bronić tych praw - napisała Ida Nowakowska na instagramowym koncie.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów Nowakowskiej. Większość była pod wrażeniem tej lekcji historii.

Ida Nowakowska od małego uczy synka kilku języków. W jednym z wywiadów zdradziła, że dziecko mówi po polsku i po angielsku, ze względu na fakt, że codziennie słyszy te dwa języki w domu.

To następuje naturalnie, ponieważ ja mówię i po polsku, i po angielsku. Od dziecka jestem dwujęzyczna. Mój mąż jest też dwujęzyczny, ale mówi po angielsku i po chińsku, biegle po mandaryńsku i kantońsku, a uczy się po polsku, jak wszyscy wiedzą. My do siebie mówimy z reguły po angielsku, chociaż Jack już bardzo dużo rozumie. Mam wrażenie, że wszystko rozumie - to, co ja czasami mówię do niego po polsku, a on mi odpowiada po angielsku - wyjawiła w rozmowie z Plejadą.