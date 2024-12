Dominika Chorosińska popularność zdobyła, grając w serialu "M jak miłość". Następnie zajęła się karierą polityczną - od lat związana jest z Prawem i Sprawiedliwością. W 2023 roku powołano ją nawet na stanowisko ministra kultury i dziedzictwa narodowego w trzecim rządzie Mateusza Morawieckiego. Kariera szybko się zakończyła, ponieważ stanowisko pełniła zaledwie dwa tygodnie. Była aktorka, chciała też podbić Parlament Europejski, jednak bezskutecznie. Niedawno wywołała kolejną burzę w sieci, jakby tego było mało, wciągnęła do afery koleżankę z show-biznesu.

Zobacz też: Tak śpiewa Dominika Chorosińska! Wykopali stare nagranie, uszy więdną. Chciała być jak Doda

Dominika Chorosińska "ujawniła", że Ida Nowakowska jest w ciąży

Dominika Chorosińska nie raz w mediach pokazała, że jest zwolenniczką tradycyjnej rodziny. W zeszły piątek dodała na swoje facebookowe konto zdjęcie Idy Nowakowskiej. W poście napisała, że znana tancerka jest w ciąży.

Ida Nowakowska ogłosiła kolejną ciążę. Gratulacje - napisała Dominika w sieci.

Nowakowska reaguje na wpis Chorosińskiej

Dziennikarze portalu pudelek.pl postanowili skontaktować się z Idą Nowakowską i wprost zapytać, czy jest w ciąży. 34-latka wprost dała do zrozumienia, że to, co napisała Chorosińska, nie jest prawdą.

Już mnie wielokrotnie uśmiercano, bez przerwy są publikowane fałszywe wiadomości o mojej rodzinie. Byłam też w ekstremalnych sytuacjach na wygenerowanych zdjęciach, a teraz po sieci krąży kolejny fake news o mojej ciąży. Pytanie: czego nowego dowiem się o sobie jutro? - odpisała dziennikarzom była gwiazda TVP.

W dalszej części komentarza do sprawy Nowakowska napisała, że jest przerażona tym, co dzieje się obecnie w mediach. Podziękowała także Pudelkowi za kontakt.

Przerażające dla mnie jest to, że teraz częściej dziennikarze zostają zastępowani przez oszustów, którzy produkują fake newsy. Jeśli mam pytanie do kogoś, kontaktuję się z nim zawsze bezpośrednio. Po to stworzone są indywidualne konta na mediach społecznościowych, dlatego dziękuję, że skontaktowaliście się ze mną bezpośrednio przed publikacją np. artykułu o mojej rzekomej ciąży - odpisała Ida redakcji.

Zobacz też: Dominika Chorosińska zdradziła męża, ma 6 dzieci, promuje wierność małżeńską. Aktorka filmu "Smoleńsk" w rządzie. "Cyrk"

Zobacz naszą galerię: Ida Nowakowska miała wypadek! Wracała z synkiem i z mężem. Mamy zdjęcia

Sonda Lubisz Idę Nowakowską? Tak Nie przepadam Może trochę