Okrutne, co przytrafiło się Idzie Nowakowskiej! "To jest podłe". Totalne zbydlęcenie

Paskudne fałszywe informacje o Idzie Nowakowskiej

Ida Nowakowska swoją wielką karierę w TVP zaczęła w 2018 roku. Widzowie oglądali ją m.in. w takich programach jak: "The Voice Kids", "Bake Off Junior", "You Can Dance – Nowa generacja", "Dance Dance Dance" czy "Szlak Nadziei". Prezenterka była też współgospodynią "Pytanie na śniadanie" i prowadzącą "Sylwester marzeń z Dwóją". W międzyczasie Ida Nowakowska urodziła syna Maksymiliana Marka. Po rozstaniu z TVP dziennikarka na brak zajęć nie narzeka. Pojawiła się m.in. w Domu Powstańca, gdzie śpiewała powstańcze piosenki. Gwiazda zabiera też głos w sprawach dotyczących relacji damsko-męskich. W jednym z wywiadów Ida Nowakowska przestrzegała przed życiem na kocią łapę. Teraz niestety o prezenterce pojawiły się paskudne fałszywe informacje, które rozpowszechniają w internecie oszuści.

Ida Nowakowska ofiarą oszustów! "Oddaję tę sprawę mojemu prawnikowi"

Była gwiazda TVP uznała się, że miarka się przebrała. Ida Nowakowska pokazała na Instagramie przerażające grafiki z informacjami będącymi obrzydliwym fejkiem. Pojawiło się nawet zdjęcie prezenterki ze świeczką, co sugerowało wielką tragedię! Był też zmyślony dialog z Kubą Wojewódzkim... W głowie się nie mieści, co wymyślali oszuści. Można to określić jako totalne zezwierzęcenie! - To jest podłe - stwierdziła zdenerwowana Ida Nowakowska i postanowiła, że tak tej sprawy nie zostawi. - Oddaję tę sprawę mojemu prawnikowi - zapowiedziała. To niestety nie pierwszy przypadek, kiedy ktoś kolportuje fałszywe wiadomości. Ofiarą oszustów padł mi.in. inny były gwiazdor TVP - Rafał Brzozowski.

Bardzo Was proszę, żebyście patrzyli, z kim piszecie. Nie wiem dlaczego, ale dziennie powstaje kilka - kilkanaście fałszywych profili ludzi, którzy się pode mnie podszywają. Mało tego, chcą od was pieniądze, wyłudzają od was pieniądze, prosząc o prywatne spotkanie. Jesli ktoś wpłaci pieniądze, to podobno ma sie umówić ze mną na prywatne spotkanie. Jest to oszustwo, jest to coś, co powinniście blokować i zgłaszać do służb odpowiedzialnych za to

- apelował prezenter.

