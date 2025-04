Bociany już jakiś czas temu powróciły do Polski z zagranicznych wojaży. Już początkiem marca pisaliśmy, że na Podkarpaciu pojawił się pierwszy bocian! 1 marca bocian pojawił się we wsi Przychojec pod Leżajskiem. Od razu dostrzegli go mieszkańcy - bocian to przecież piękny zwiastun wiosny!

Załamanie pogody

Niestety, pierwszy kwietniowy weekend przyniósł załamanie pogody. Filmik Kazimierza Nóżki, najbardziej znanego leśnika w Polsce, opublikowało Nadleśnictwo Baligród w mediach społecznościowych. Nagranie przedstawia bociana, który chodzi po śniegu: "Pewnie zdziwiony takim obrotem sprawy" - napisali leśnicy.

Internauci przejęli się losem bociana. "Trzeba Boćka przytulić... bidulek" ; "Dajcie mu jeść, bo tam pewnie dziś nic sam bidok nie upoluje" ; "Piękny bocianie...zaraz powróci wiosna..💚 dasz radę... przeczekać ten zimowy epizod" ; "Tak na pewno zdziwiony, łapki mu marzną i gdzie tu się skryć" ; "Biedak. Takie zimno".

Ostrzeżenie przed przymrozkami

Jak długo potrwa jeszcze zimowa aura i przymrozki? Jak wiadomo, kwiecień - plecień, chociaż wolelibyśmy więcej lata, niż zimy, musimy się pogodzić z tym, że w najbliższym czasie czeka nas chłód. W całej Polsce wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW przed przymrozkami. Jest ważne do 9 marca.

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3°C do 9°C - ostrzegają eksperci IMGW.