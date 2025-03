Pierwszy bocian jest już w Polsce. Mieszkańcy dokarmiają go wątróbką

Co prawda astronomiczna i kalendarzowa wiosna jeszcze przed nami, jednak do Polski przyleciał już pierwszy bocian!

Ta ptaki powrót do lęgowiska zaczynają w styczniu. W Polsce widuje się je czasami już na początku marca. Większość ptaków przylatuje jednak znacznie później – zwykle w połowie kwietnia. Tak właśnie było w przypadku bociana, który przyleciał z Afryki na podkarpacką wieś. Pojawił się 1 marca we wsi Przychojec pod Leżajskiem. Bociana od razu dostrzegli mieszkańcy.

- Bocian przyleciał do nas w sobotę rano. Była wtedy ładna pogoda, cieplutko, bezwietrznie. Przyleciał na swoje gniazdo. Stał na nim, oglądał, potem latał dookoła. Chodził po pobliskich łąkach i polach. Cały dzień to robi - tłumaczył Przemysław Muskus, który wraz z żoną Moniką i dziećmi Miłoszem i Polą wyczekiwali ptaka.

Od razu kupili dla niego trochę świeżej wątróbki i rozsypali przy gnieździe.

– Nie ma jeszcze za dużo pożywienia dla niego, więc zostawiamy mu kawałki. Zawsze chętnie je zjada. Dla nas to też radość, że możemy mu jakoś pomóc - dodaje mężczyzna.

Bocianów wypatrują również dzieci państwa Muskusów. Cieszą się, że młode bociany przysiadają na ich dachu.

- Wszystko przez teścia - uśmiechała się pani Monika.

- To on co roku powtarzał, że bociany już wyleciały z Afryki. Jak odwozi dzieci do szkoły to zawsze im o nich opowiada. Wypatrują we wszystkich gniazdach czy jest już ten pierwszy. A w Przychojcu mamy aż 7 gniazd, więc miejsc do obserwacji wiele. Dzieci zawsze ich wypatrują, a później podpatrują co robi, gdzie je i lata - dodaje mam dwójki dzieciaków.

W Przychojcu bocian ma idealne miejsce. Po pierwsze trafił na wyrozumiałych sąsiadów, którzy na niego czekają, po drugie ma gniazdo, które świetnie się zachowało przez zimę i najważniejsze wokół ma mnóstwo łąk, pól a także rzekę. To idealny teren na żerowanie.

Bociany najpierw odbudowują stare gniazda lub budują nowe na starym

Bociany, które wracają do Polski, najpierw odbudowują swoje stare gniazda.

- To są najlepiej wybrane miejsca, z których jest dobry widok na okolicę i które są niedostępne drapieżników – tłumaczy Magdalena Zadrąg z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak wyjaśniała, ptaki niemal zawsze odnawiają stare gniazdo, lub budują całkiem nowe na starym.

Co ciekawe, bociany nie wracają z Afryki parami. Najpierw przylatuje jeden osobnik, a po kilku dniach, a czasem nawet tygodniach, dolatuje drugi. Potem bociana para zajmuje się wychowaniem młodych ptaków, by jesienią znów wyruszyć w drogę do ciepłych krajów.

A do Afryki wylatują już pod koniec sierpnia. Najpierw widzimy je na bocianich sejmikach, a potem wyruszają w swoją długą podróż. Przemierzą tysiące kilometrów, by w październiku i listopadzie zameldować się w Egipcie, Sudanie, Czadzie, a nawet w RPA. Aby tam dotrzeć, wykorzystują specyficzną aurę, która sprzyja tworzeniu się prądów ciepłego powietrza. Podróż bocianów trwa około dwa miesiące.

Sołtys ogłosił konkurs na imię dla bociana

Polska ma najliczniejszą na świecie populację bocianów białych. Mówi się, że co piąty bocian jest Polakiem. Gniazduje u nas 30 tysięcy par. Co ciekawe bocian biały żyje około 20 lat. Ten, który przylatuje do Przychojca robi to już kolejny raz i w tym roku, sołtys wsi Adam Chudy postanowił ogłosić konkurs na imię dla bociana, który jako pierwszy w tym roku zawitał do Polski.

- Pierwsze zdjęcia i wiadomości, że pojawił się u nas bocian były bardzo ciepło przyjęte. Mieszkańcy chętnie udostępniali na swoich profilach społecznościowych zdjęcia i informację, o powrocie ptaka. Uznałem, że powinniśmy nazwać naszego pierwszego bociana. Na pewno napiszemy jak konkurs będzie wyglądał na naszej platformie na Facebooku Przychojec.pl Sam fakt, że od momentu, kiedy bocian pojawił się u nas są tez dziennikarze to dla nas miłe zaskoczenie. Mamy tez nadzieję, że bocian przyniesie w tym roku nowych mieszkańców do naszej wsi - mówił Adam Chudy.

W Przychojcu bardzo dbają o bociany. Mieszkańcy sami wykonują konsytuacje na bocianie gniazda, by ptaków przyleciało do nich jak najwięcej.

