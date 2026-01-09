Ksiądz Sebastian Picur znany to znany z TikToka duchowny, który nie boi się trudnych pytań i porusza kontrowersyjne tematy. Tym razem ksiądz odpowiedział na pytanie: Ile należy dać księdzu do koperty po kolędzie w 2026 roku?. Nagranie szybko zyskało popularność (ponad 1,3 mln wyświetleń!). Wiele osób właśnie na przełomie roku zastanawia się, jaka kwota jest odpowiednia i czy w ogóle pieniądze są najważniejszym elementem tej wizyty duszpasterskiej.

- Wiemy, że jest inflacja. Księża również odczuwają tę inflację i jedna koperta to chyba za mało. W tym roku proponuję przygotować już pudełko, a w pudełku można umieścić kilka kopert dla księdza - zażartował w swoim stylu popularny ksiądz. - Ile? Czy raczej co w tych kopertach? To jest sprawa indywidualna. Ktoś daje, ma taką potrzebę? Ok. Ktoś nie ma takiej potrzeby, nie daje.

Ksiądz Sebastian Picur postanowił pokazać widzom zawartość kopert, które otrzymał w Wielki Czwartek w 2025 roku od swoich parafian. Zgodnie z zaleceniem parafian, miał je otworzyć dopiero wtedy, gdy będzie miał trudniejszy okres w swoim życiu. - Przyznam, że do tej pory dzięki Bogu, nie miałem jakiegoś poważnego kryzysu i tych kopert nie otwierałem. Ale pomyślałem, że już rok 2025 się skończył i chciałbym w końcu zobaczyć, co jest w tych kopertach - wyjaśnił. Jakie słowa skierowali wierni do księdza Sebastiana?

Dziękuję za konkretne i przemyślane kazania. Drogi Księże Sebastianie, dziękuję za odwagę głoszenia Słowa Bożego wśród ludzi młodych. Księże Sebastianie, dziękujemy serdecznie za to piękne dzieło ewangelizacji w Internecie. Dziękuję, że potrafi Ksiądz dotrzeć do młodzieży. Dziękujemy za ucztę przed śniadaniem i za wieczornik. Dziękuję za posługę chorym. Dziękuję za Księdza, opiekę nad kandydatami do bierzmowania. Dziękuję za odwagę pójścia drogą kapłaństwa.

Ksiądz Picur zwrócił uwagę, że warto przygotować takie kartki z życzeniami dla księży chodzący po kolędzie. - Moi drodzy, gdybyście też takie koperty z taką zawartością dali Waszemu księdzu po kolędzie. Jestem przekonany, że bardzo by się ucieszył - podkreślił kapłan.