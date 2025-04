Próbowali oszukać policjanta "na policjanta". Trafili do aresztu

Ksiądz Sebastian Picur to jeden z najpopularniejszych duchownych w polskim Internecie. Regularnie udziela się na TikToku, gdzie zgromadził liczne grono obserwujących. Ksiądz chętnie odpowiada na pytania dotyczące wiary i różnych sytuacji związanych z Kościołem katolickim, które zadają mu internauci. To właśnie tam jedna z internautek zwróciła się do niego ze swoim problemem.

"Nie każdego stać na ślub kościelny". Reakcja księdza Picura zaskakuje

Użytkowniczka TikToka wyznała, że ma tylko ślub cywilny, a ksiądz powiedział jej, że nie otrzyma rozgrzeszenia, ponieważ żyje w grzechu. Kobieta dodała również, że nie każdego stać na ceremonię w kościele.

Na odpowiedź księdza Sebastiana Picura nie trzeba było długo czekać.

"Jeśli to pieniądze są problemem, to pobłogosławię wasz związek za darmo. Łańcut Fara, zapraszam"

- napisał ksiądz Picur, oferując internautce ślub za darmo.

Ślub za darmo? Internauci komentują gest księdza Picura

Odpowiedź duchownego i jego "oferta" spotkała się z dużym odzewem ze strony internautów.

"Brak pieniędzy to jest wymówka. Jakby się chciało, zawsze znajdzie się ksiądz, który zrobi to za darmo bez problemu"

"Od nas ksiądz nie wziął ani złotówki za ślub, widział, że jesteśmy w trudnej sytuacji, ale się kochamy. Na ślub zaprosiliśmy tylko rodziców i rodzeństwo, a po ceremonii zrobiliśmy obiad i coś słodkiego"

"A ja mam slub cywilny, bo ksiadz chcial 500 zł, a urzednik 89 zł. Błogosławieństwa sa drogie w naszym kraju"

"Ślub kościelny nic nie daje przecież, ważniejszy jest cywilny"

"W naszej parafii mamy super proboszcza i wikariusza. O pieniądze nie wołają"

"Myślę że to nie chodzi o ślub tylko o wesele. Ludzie uważają trochę że ślub kościelny zobowiązuje do zrobienia hucznego wesela, a ślub cywilny to można tak 'po cichu'"

- czytamy w komentarzach.

Kim jest ksiądz Sebastian Picur?

Ksiądz Sebastian Picur urodził się 19 kwietnia 1988 roku w Kaszycach na Podkarpaciu. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę duszpasterską. Jest autorem książek, takich jak "Holy Game" oraz "TikTokowe Q&A", które poruszają tematy wiary w kontekście współczesnych wyzwań. Jego profil na TikToku obserwuje 888 tysięcy osób. Autentyczność i charyzma duchownego przyciągają zarówno młodzież, jak i starszych odbiorców.

