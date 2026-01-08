Odśnieżał parking galerii handlowej. Traktor z pługiem prowadził po pijaku, ale to nie wszystko

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w środę (7 stycznia 2026) na parkingu jednej z galerii handlowych w Mielcu. Jak informuje podkom. Bernadetta Krawczyk z mieleckiej policji, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o kierowcy traktora, którego zachowanie budziło wątpliwości.

Pijany kierowca traktora bez uprawnień w Mielcu. Co mu grozi?

Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie. 33-letni mieszkaniec Mielca kierujący traktorem z pługiem był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,3 promila alkoholu w jego organizmie. Ponadto, w trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

- W toku czynności policjanci ustalili, że 33-latek nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Mężczyzna nie tylko prowadził traktor po spożyciu alkoholu, ale w ogóle nie miał prawa znaleźć się za jego kierownicą – informuje podkom. Bernadetta Krawczyk.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz brak uprawnień do kierowania, 33-latek odpowie przed sądem.

Właściciel traktora ukarany mandatem. Dlaczego?

Policjanci nie pominęli również kwestii odpowiedzialności właściciela traktora. Został on ukarany mandatem karnym za udostępnienie pojazdu osobie, która nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania.

- To ważny sygnał, że prawo nakłada obowiązek rozważnego dysponowania swoim mieniem, zwłaszcza gdy jest to pojazd mechaniczny – podkreśla podkom. Bernadetta Krawczyk.

Przypadek z Mielca pokazuje, że nieodpowiedzialne zachowanie na drodze może mieć poważne konsekwencje prawne. Zarówno kierowcy, jak i właściciele pojazdów powinni pamiętać o przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa.

Źródło: Policja Mielec