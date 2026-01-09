Atak zimy w Polsce. Jak warunki na drogach? Tutaj jest najgorzej. Wskazali trzy województwa

2026-01-09 8:04

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wydała poranny komunikat dotyczący warunków panujących na drogach krajowych w całej Polsce. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami spowodowanymi przez opady śniegu i błoto pośniegowe. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Zima nie daje za wygraną, a na drogach miejscami wciąż panują trudne warunki. GDDKiA informuje w komunikacie z godz. 7.00, że w ciągu ostatniej doby na sieci dróg pracowało ponad 3000 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania, jednak sytuacja w niektórych regionach pozostaje wymagająca.

Atak zimy w Polsce. Gdzie jest najgorzej?

Błoto pośniegowe utrudnia jazdę na drogach w województwach:

  • lubelskim: na trasach S12 (węzeł Jastków – węzeł Piaski Wschód), DK12 (Piaski - Chełm – Dorohusk), DK82 (Lublin – Łęczna – Włodawa), DK2 (granica województwa – Terespol), DK17 (Izbica – Zamość – Hrebenne), S19 (węzeł Lublin Sławinek – węzeł Lublin Węglin) oraz DK74 (Frampol – Zamość – Zosin).
  • podkarpackim: na DK84 (Sanok - granica państwa) i DK28 (Sanok - Przemyśl).
  • podlaskim: we wschodniej części województwa.

Opady śniegu w kilku województwach

Oprócz błota pośniegowego, kierowcy muszą liczyć się z opadami śniegu. Te występują na terenie województw:

  • świętokrzyskiego,
  • podlaskiego,
  • lubelskiego,
  • wielkopolskiego,
  • podkarpackiego,
  • mazowieckiego.

Mgła ogranicza widoczność

Dodatkowym utrudnieniem jest mgła, która występuje na terenie województw:

  • pomorskiego,
  • śląskiego,
  • łódzkiego,
  • opolskiego,
  • wielkopolskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • dolnośląskiego.

Apel GDDKiA do kierowców

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas jazdy. Dostosowanie prędkości do panujących warunków, zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu oraz unikanie gwałtownych manewrów to klucz do bezpiecznego dotarcia do celu.

Prognoza pogody na 9.01.2026

Synoptycy przewidują zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na południowym zachodzie oraz na krańcach wschodnich, opady śniegu. Rano na zachodzie i w centrum lokalnie mgły osadzające szadź i ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -11°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny.

Źródło: Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Zima wróciła do Krakowa i Małopolski
