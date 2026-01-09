W związku z nadchodzącymi mrozami poszukiwane są domy tymczasowe dla około 30 psów.

Akcja skierowana jest do mieszkańców Krakowa, którzy mogą przyjąć zwierzę na okres minimum dwóch tygodni.

Wszystkie chętne osoby zapraszane są w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, od godziny 10:00.

Schronisko w Krakowie szuka 30 domów tymczasowych. Liczy się każda godzina!

W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie, pracownicy schroniska nie ukrywają powagi sytuacji. Placówka pęka w szwach, a nadchodzące mrozy to wyrok dla wielu psów, zwłaszcza tych starszych, schorowanych lub najsłabszych, które w schroniskowych boksach mają niewielkie szanse na przetrwanie. Dlatego też zrodził się pomysł na zorganizowanie pilnej akcji poszukiwania domów tymczasowych.

- Prosimy o zgłaszanie się osób mieszkających w Krakowie, które mają możliwość przygarnięcia zwierzęcia na minimum 2 TYGODNIE – czytamy w apelu schroniska. Wolontariusze zaznaczają, że zależy im, aby potencjalni opiekunowie mieli już pewne doświadczenie w opiece nad psami. To kluczowe, ponieważ zwierzęta ze schroniska często są po traumatycznych przejściach, bywają lękliwe i potrzebują czasu oraz cierpliwości, aby zaufać człowiekowi.

Chcesz pomóc psom przetrwać mrozy? Sprawdź, gdzie i kiedy możesz się zgłosić!

Każdy, kto chciałby otworzyć swoje serce i drzwi dla potrzebującego czworonoga, może wziąć udział w akcji organizowanej przez schronisko. Jak informuje placówka, wszystkie osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się do schroniska w sobotę, 10 stycznia 2026 roku, od godziny 10:00. Na miejscu pracownicy i wolontariusze będą udzielać wszelkich informacji, pomagać w doborze psa do warunków i możliwości rodziny oraz finalizować formalności związane z adopcją tymczasową.

Schronisko podkreśla, że zdaje sobie sprawę, iż nie każdy może pozwolić sobie na przygarnięcie psa. Jednak każda forma wsparcia jest niezwykle cenna. Można pomóc również poprzez dostarczanie do placówki ciepłych koców, dobrej jakości karmy czy wsparcie finansowe, które pozwoli na pokrycie kosztów ogrzewania i opieki weterynaryjnej. Jak czytamy w zakończeniu apelu: "Dziękujemy Państwu za każdą formę wsparcia!”.