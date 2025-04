Na przestrzeni ostatnich odcinków w mediach społecznościowych aż wrzało. Widzowie nie kryli niezadowolenia z wyników głosowań i decyzji jurorów. Niektórzy sugerowali, że program jest "ustawiony", a wyeliminowanie pewnych par mogło być z góry zaplanowane. Pojawiły się oskarżenia o brak obiektywizmu oraz rzekome promowanie wybranych gwiazd. Tomasz Wygoda, którego taneczne kompetencje są niepodważalne, postanowił przerwać milczenie. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, jaka jest prawda!

W rozmowie z "Super Expressem" juror zaznaczył, że plotki dotyczące niesprawiedliwego traktowania uczestników "Tańca z Gwiazdami" są wyssane z palca. Tomasz Wygoda podkreślił, iż zawsze stara się oceniać uczestników obiektywnie. Patrzy na to jak zaprezentowali się w tańcu oraz jakie postępy poczynili.

Ktoś się uwziął, ale jak jury, to znaczy, że my wspólnie wzięliśmy się za ręce i stwierdziliśmy, że będziemy kogoś nie lubić. Nie jest tak, proszę państwa! Potrzebujecie nas, żebyśmy byli jak najbardziej wnikliwi, merytoryczni, musimy kogoś wybrać, musimy nazwać, że ktoś pod wieloma względami jest bardziej pełny albo niepełny. Już nie używając słów już dobry, lepszy, gorszy, że spełnia wiele aspektów i wypełnia wiele kryteriów. My decydowaliśmy na podstawie kilku tańców, kilku różnych rodzajów tańca, żeby poznać ich możliwości. Tak zadecydowaliśmy, ale to też wynik tego, jak oni się prezentowali. Czasami trzeba powiedzieć coś, co może być odebrane jak krytyka... to jest ocena, ale jesteśmy w takiej niewdzięcznej roli... - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Wygoda.