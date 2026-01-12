Roxie Węgiel i jej mąż odnowili przysięgę małżeńską! Kiedy? Wszystko wyznali

Roxie Węgiel ma zaledwie 21 lat, a już od 1,5 roku jest mężatką. Właściwie to od blisko 2 lat, bo ślub cywilny wzięła wiosną 2024 r. To wtedy zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej i oficjalnie została żoną Kevina. Ale dla małżonków ważniejsza była uroczystość kościelna, na którą musieli poczekać kilka miesięcy - do sierpnia. Wtedy też wyprawili huczne wesele.

Ślub Węgiel i Mgleja odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Przyjęcie miał nieco włoski charakter, z pysznymi daniami i niezwykłym, romantycznym klimatem.

Najważniejsze dla młodej pary było złożenie przysięgi w obecności bliskich, rodziny i przed Bogiem. Teraz wyszło na jaw, że po roku ją odnowili.

Zobacz także: Pierwsza rocznica ślubu Roxie Węgiel. Ależ ona wyglądała! Pamiętacie? Religijni małżonkowie przysięgli sobie miłość w kościele

Roxie i Kevin już po ponownym ślubie! Wszystko zdradzili

Roxie Węgiel i Kevin Mglej pojawili się ostatnio na premierze filmu "Miss Moxy. Kocia ekipa". To nie był przypadek, bo oboje użyczyli swoich głosów bohaterom animacji. Zakochani wyglądali świetnie, mieli doskonałe humory i chętnie pozowali do zdjęć, witali się z wielbicielami, porozmawiali też z Maksem Kluziewiczem z ESKA.pl.

Dziennikarz przeprowadził z parą serię "Klasa czy obciach", ale w wersji dla małżonków. Gdy padło pytanie o to, czy odnawianie przysięgi jest klasą czy obciachem, nie mogli nie wyznać prawdy.

Zobacz także: Romantyczna rocznica Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Mąż wokalistki przygotował wyjątkową niespodziankę. Co za gest!

To właśnie wtedy Roxie i Kevin wyjawili, że odnowili przysięgę małżeńską!

Klasa. My już też odnawialiśmy - rzucił Kevin.

Roxie dodała:

No odnawialiśmy po roku. Może jesteśmy psychiczni?

To zaskakująca decyzja, ale na pewno nie oznacza szaleństwa. Zazwyczaj ponowną przysięgę małżonkowie składają sobie po wielu latach ślubu, często przy okazji okrągłej rocznicy. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by robić to nawet co roku. Najważniejsze, by związek na tym korzystał. W przypadku Roxie Węgiel i Kevina Mgleja nie ma wątpliwości - zakochani mają się świetnie.

Razem żyją, współpracują, wspólnie budują swój pierwszy dom. Żona pomaga Kevinowi nawet w wychowywaniu syna z poprzedniej relacji. Czy może być lepiej?

Ślub wiele znaczył dla Roxie Węgiel

Gdy piosenkarka wychodziła za mąż, miała zaledwie 19 lat. Ale zmiana stanu cywilnego była przemyślana i miała dla gwiazdy ogromne znaczenie.

Na pewno ślub nam dał więcej takiego spokoju w kontekście tej całej nagonki, która była na nasz związek od samego początku. Wiesz, co się działo w mediach? Wielu osobom się ten związek nie podobał. Dużo osób miało w swojej głowie takie prawo do komentowania mojego życia, bo tak jak mówiłam, zaczynałam młodo, więc wydaje mi się, że to jest naturalne, że ludzie sobie przypisują. Wszyscy czują się znajomymi, opiekunami, nie wiem, jak to nazwać, ale faktycznie to wzbudziło wiele kontrowersji. A my byliśmy szczęśliwi i od początku wiedzieliśmy, że ta relacja prowadzi do czegoś więcej, że to nie jest tylko taki związek na chwilę. Zresztą Kevin mi powiedział chyba na trzeciej naszej rozmowie na FaceTime powiedział, że będę jego żoną, a ja mówię: puknij się w łeb. I co? No i jestem. (...) Ja się czuję taka zjednoczona ze swoim mężem. Ale tak jak ci mówię, to zależy od wartości. Dla niektórych osób ślub nie jest tak ważny. Dla mnie był ważny bardzo - opowiadała Roxie w rozmowie z Radiem ESKA.

Zobacz także: W takiej sukni Roxie Węgiel wzięła ślub. Piosenkarka wyglądała jak gwiazda Hollywood. Kevin nie odrywał od niej oczu

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel skończyła 21 lat. Wszystkiego najlepszego!

Roxie Węgiel podsumowuje rok od ślubu z Kevinem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.