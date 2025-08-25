Pierwsza rocznica ślubu Roxie Węgiel. Ależ ona wyglądała! Pamiętacie? Religijni małżonkowie przysięgli sobie miłość w kościele

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-08-25 14:37

Roxie Węgiel ma zaledwie 20 lat, a już od roku jest mężatką. Właściwie to nawet dłużej, bo wcześniej wzięła ślub cywilny, ale właśnie 25 sierpnia odbył się kościelny ślub piosenkarki i Kevina Mgleja. Wtedy też zakochani wyprawili huczne wesele! Pamiętacie, jak w tym wyjątkowym dniu prezentowała się Roksana? Zobaczcie!

Super Express Google News

Roxie Węgiel dokładnie rok temu, 25 sierpnia 2024 r., powiedziała swojemu mężowi sakramentalne "tak". Przysięgła mu miłość i wierność w kościele katolickim, ponieważ i ona, i Kevin Mglej są bardzo wierzący. W świetle prawa Roksana została żoną swojego ukochanego partnera już kilka miesięcy wcześniej, gdy wzięła z nim ślub cywilny.

Jednak dla małżonków naprawdę wielką wartość miał dopiero ślub kościelny.

Zobacz także: Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak"! Mamy zdjęcia

Węgiel i Mglej są oddani Bogu

Roxie i jej mąż jeszcze jako para bez ślubu chodzili na randki różańcowe. Kevin w wywiadzie dla Jastrząb Post wyznał, że modlitwa jest dla niego i jego żony sprawą codzienną:

Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe. Czyli jak niektórzy ludzie się dzwonią na wideokonferencjach i gadają na różne tematy, my się znaliśmy i też rozmawialiśmy bardzo dużo, ale odmawialiśmy różaniec i to zawsze nas tak zbliżało. Więc ta wiara jest obecna.

Węgiel czuje, że z ukochanym łączy ją wyjątkowa więź, również związana z religią.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków - opowiadała Roksana w rozmowie z Plotkiem.

Zobacz także: Zaskakujące wyznanie Roxie Węgiel o ślubie z Kevinem! "A co mu miałam powiedzieć?!"

Ślub kościelny Roxie i Kevina z weselem na bogato

Ślub Węgiel i Mgleja odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Ceremonia miała bardzo elegancki charakter, na weselu nie mogło być inaczej. Młoda para zdecydowała, że ich impreza poślubna ma przywodzić na myśl Włochy.

Zobacz także: Bajeczny ślub Roksany Węgiel. Nawet tort miał wyjątkową oprawę!

Weselnicy nie mogli więc liczyć na typowe polskie dania weselne. Ale dostali mnóstwo pysznych potraw we włoskim stylu, np. słodkie pomidory z burratą czy tatar z tuńczyka z awokado w ramach przystawki.

Następnie podano m.in. consomme z kaczki z tortellini z kaczką i warzywami, krem z pieczonych pomidorów z mascarpone i bazylią, polędwicę cielęcą, sos z pieczonej cielęciny, purée marchewkowe, ziemniaki z rozmarynem, stek z kalafiora, nogę z kaczki, sos figowy, gnocchi buraczane i ze słodkich ziemniaków, pianę z selera, pierś z perliczki, krokieciki ziemniaczane, szparagi.

Zobacz także: Ile za "talerzyk" na weselu Roxie Węgiel? Włoska uczta nie mogła być tania

Roksana Węgiel i Kevin Mglej rok po ślubie kościelnym

Zakochani są małżeństwem już od ponad roku i wydaje się, że ich związek rozwija się przykładowo. Para, choć mocno wierząca, nie ma jeszcze wspólnych dzieci.

Kevin Mglej jest sporo starszy od Roksany, wcześniej był w poważnych związkach i jest już ojcem. To nie przeszkadza Roxie, która wydaje się dobrze dogadywać z synkiem swojego męża.

Jak podoba wam się ta para?

Zobacz także: Roxie Węgiel dzień po ślubie. Pokazała się w koronkowej bieliźnie i peniuarze. Nie wiadomo, gdzie podziać wzrok

Zobacz więcej zdjęć. Roxie Węgiel jak anioł! Na imprezie religijnej nie mogła wyglądac inaczej. Ale nie zawsze jest taka skromna

Ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak"!
Roxie Węgiel
37 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROCZNICA ŚLUBU
WĘGIEL
ŚLUBY GWIAZD
ŚLUB
ROKSANA WĘGIEL
kevin mglej
ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL
ROXIE WĘGIEL