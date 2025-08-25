Pierwsza rocznica ślubu Roxie Węgiel. Ależ ona wyglądała! Pamiętacie? Religijni małżonkowie przysięgli sobie miłość w kościele

Roxie Węgiel dokładnie rok temu, 25 sierpnia 2024 r., powiedziała swojemu mężowi sakramentalne "tak". Przysięgła mu miłość i wierność w kościele katolickim, ponieważ i ona, i Kevin Mglej są bardzo wierzący. W świetle prawa Roksana została żoną swojego ukochanego partnera już kilka miesięcy wcześniej, gdy wzięła z nim ślub cywilny.

Jednak dla małżonków naprawdę wielką wartość miał dopiero ślub kościelny.

Węgiel i Mglej są oddani Bogu

Roxie i jej mąż jeszcze jako para bez ślubu chodzili na randki różańcowe. Kevin w wywiadzie dla Jastrząb Post wyznał, że modlitwa jest dla niego i jego żony sprawą codzienną:

Dużo się razem modlimy. Szukamy wsparcia w Bogu. Jak coś się dzieje, to czasami jedno, czasami drugie, czasem razem idziemy do kościoła. Z takich ciekawostek, które rekomenduję, to mieliśmy randki różańcowe. Czyli jak niektórzy ludzie się dzwonią na wideokonferencjach i gadają na różne tematy, my się znaliśmy i też rozmawialiśmy bardzo dużo, ale odmawialiśmy różaniec i to zawsze nas tak zbliżało. Więc ta wiara jest obecna.

Węgiel czuje, że z ukochanym łączy ją wyjątkowa więź, również związana z religią.

Ja i Kevin jesteśmy mocno wierzącymi osobami. Zawsze wiara była dla nas istotna i stanowiła ważną funkcję w naszych życiach. To też jest nietypowe, że spotykasz taką osobę, z którą się dopełniasz na każdej płaszczyźnie. Szczerze mówiąc, na początku Bóg nam dawał wiele znaków - opowiadała Roksana w rozmowie z Plotkiem.

Ślub kościelny Roxie i Kevina z weselem na bogato

Ślub Węgiel i Mgleja odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni na Podkarpaciu. Ceremonia miała bardzo elegancki charakter, na weselu nie mogło być inaczej. Młoda para zdecydowała, że ich impreza poślubna ma przywodzić na myśl Włochy.

Weselnicy nie mogli więc liczyć na typowe polskie dania weselne. Ale dostali mnóstwo pysznych potraw we włoskim stylu, np. słodkie pomidory z burratą czy tatar z tuńczyka z awokado w ramach przystawki.

Następnie podano m.in. consomme z kaczki z tortellini z kaczką i warzywami, krem z pieczonych pomidorów z mascarpone i bazylią, polędwicę cielęcą, sos z pieczonej cielęciny, purée marchewkowe, ziemniaki z rozmarynem, stek z kalafiora, nogę z kaczki, sos figowy, gnocchi buraczane i ze słodkich ziemniaków, pianę z selera, pierś z perliczki, krokieciki ziemniaczane, szparagi.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej rok po ślubie kościelnym

Zakochani są małżeństwem już od ponad roku i wydaje się, że ich związek rozwija się przykładowo. Para, choć mocno wierząca, nie ma jeszcze wspólnych dzieci.

Kevin Mglej jest sporo starszy od Roksany, wcześniej był w poważnych związkach i jest już ojcem. To nie przeszkadza Roxie, która wydaje się dobrze dogadywać z synkiem swojego męża.

Jak podoba wam się ta para?

