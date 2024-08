Ile za "talerzyk" na weselu Roxie Węgiel? Włoska uczta nie mogła być tania

Białe obrusy, przezroczyste krzesła, mnóstwo jasnych ozdób, świec - tak prezentowały się stoły, przy których tuż po ślubie kościelnym Roxie Węgiel i Kevina Mgleja zasieli i weselnicy, i młodzi małżonkowie. W tracie przyjęcia serwowano przekąski i kilka dań głównych - od popołudnia aż do późnej nocy.

Menu w sieci umieściła jedna z koleżanek Roxie, która balowała na przyjęciu nowożeńców. Ola Nowak była zachwycona i wspaniałym otoczeniem winnicy, i włoskimi potrawami. Jak oceniła, młoda para przeniosła swoich gości wprost do Włoch.

Zobacz także: Roksana Węgiel i Kevin Mglej mieli wesele jak z bajki. Co z menu? Już wiadomo, czym nakarmili gości

"Talerzyk" na weselu Roxie i Kevina. Było co zjeść, choć goście musieli zapomnieć o rosole i schabowym

Weselnicy nie mogli liczyć na typowe polskie dania weselne. Ale dostali mnóstwo pysznych potraw we włoskim stylu, np. słodkie pomidory z burratą czy tatar z tuńczyka z awokado w ramach przystawki.

Następnie podano m.in. consomme z kaczki z tortellini z kaczką i warzywami, krem z pieczonych pomidorów z mascarpone i bazylią, polędwicę cielęcą, sos z pieczonej cielęciny, purée marchewkowe, ziemniaki z rozmarynem, stek z kalafiora, nogę z kaczki, sos figowy, gnocchi buraczane i ze słodkich ziemniaków, pianę z selera, pierś z perliczki, krokieciki ziemniaczane, szparagi.

Na deser zaserwowano tort.

Zobacz także: Zaskakujący napis na ślubnym torcie Roxie i Kevina. Nie wszyscy go zauważyli, ma związek z wiarą

Ile to mogło kosztować? "Talerzyk" na weselu Roxie do tanich nie należał

Szef kuchni Patryk Kotarba ocenił, jaki mógł być koszt "talerzyka", czyli cena, jaką młoda para zapłaciła kucharzom czy restauracji za przygotowanie weselnych dań z myślą o jednej osobie.

- Oczywiście nie da się jednoznacznie określić ceny takich dań. Ona zależy nie tylko od gramatury, a tej nie znamy, ale i miejsca podawania oraz adresata. Przyjmuję więc ceny sprzedaży w dobrych restauracjach. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że przy tego typu eventach i dla tak bardzo znanych osób, ceny mogą znacząco iść w górę - stwierdził w rozmowie z "Faktem".

Zobacz także: Roxie Węgiel i Kevin Mglej na swoim ślubie nie kryli emocji. Mowa ciała wszystko zdradziła

- Koszt pomidorów z burratą to 45 zł, a tatar z tuńczyka z racji na swą szlachetność to około 75 zł. Consomme z kaczki wyceniam na 50 zł, a krem z pieczonych pomidorów na 40 zł Polędwica cielęca (...) 220 zł. Stek z kalafiora (...) wyceniłbym na 55 zł. Noga z kaczki (...) to około 90 zł, a gnocchi to koszt 55 zł (...). Perliczki to już rarytas, cena może za to danie wynosić nawet 180 zł, risotto jest znacznie tańsze, bo około 65 zł - wymieniał znawca.

Ekspert ocenił, że menu mogło kosztować od 550 do 900 zł za osobę. Do tego należy doliczyć tort, napoje, alkohole (jeśli były serwowane), dodatkowe stoły z wybranymi przystawkami itp.

Zobacz także: Roxie Węgiel w romantycznym uścisku z mężem. I znów boskie nawiązanie. "Co Bóg złączył"

Zobacz więcej zdjęć. Ile kosztowało wystawne menu na weselu Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tanio nie było

Zaskakujący napis na ślubnym torcie Roxie i Kevina. Nie wszyscy go zauważyli, ma związek z wiarą Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.