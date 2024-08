Takie stoły czekały na gości ślubu Roxie i Kevina. Ten widok aż dech zapiera!

Wyciekły nazwiska uczestników "Jaka to melodia"! Mamy zwiastun

Roxie Węgiel w romantycznym uścisku z mężem. I znów boskie nawiązanie. "Co Bóg złączył"

Tak wyglądały stoły na weselu Roxie i Kevona. Mamy zdjęcia

Roxie Węgiel i Kevin Mglej powiedzieli sobie "tak" przed Bogiem 4 dni temu i od tego momentu trwa nieustanna kampania informacyjna o tym wydarzeniu. Wiadomo już, co wszyscy jedli na weselu Mglejów, ile sukien miała panna młoda i jakie niesamowite tańce dla męża wyczyniała. Kevin pochwalił się, jakie brylanty lśnią na palcu jego żony. O ślubie córki wypowiedziała się także Edyta Węgiel, jej matka. Mężatka Roxie z rozrzewnieniem wspomniała też swoje dzieciństwo. Pisaliśmy także o tym, kim tak naprawdę jest Kevin, szczęściarz, któremu śliczna Roxie przysięgłą miłość do grobowej deski.

Jak wyglądała sala weselna Roxie i Kevina?

Teraz przyszedł czas na to, aby opowiedzieć, jak wyglądało miejsce, w którym odbyło się wesele państwa Mglej, zanim pojawili się w nim goście.

Kevin na swoim profilu na Instagramie opublikował filmik wideo z przygotowaniami do uroczystości. W ten sposób uhonorował organizatorki przyjęcia i pochwaliła się dziełem ich ekipy, obie panie zostały oznaczone na tym materiale. Dzięki temu możemy się przyjrzeć, jak wyglądały stoły i sala, na której bawili się goście Roxie i Kevina i oni sami. Uważajcie, od bieli tak lśni, że oglądając naszą galerię, czasem trzeba oczy zmrużyć!

Porcelana i złoto wśród bukietów róż

Jak widzimy na zdjęciach na śnieżo-białych stołach weselników w wazonach stały bukiety róż w tym samym kolorze. Każdy stół był numerowany tak aby goście bez problemu odnaleźli wyznaczone dla nich miejsce. Wśród zastawy królowały szkło i porcelana ze złotymi elementami. Starannie dobrane do potraw sztućce całę były ze złota. Nad wszystkim wisiały kryształowe lampy, otulone białym welonem.

Do pomieszczenia, w którym balowali weselnicy Roxie i Kevina, wpadały słońce, bo sala jest w całości przeszklona. Nic dziwnego, że w takich okolicznościach wszyscy obecni na weselu Mglejów bawili się szampańsko. I choć nie każdy komentarz w sieci na temat ślubu Roxie z Kevinem jest sympatyczny, gwiazdy same bronią tego, co im się podobało.

Zobaczcie, jak przygotowano salę na najważniejszy dzień w życiu Roxie i Kevina? Też mielibyście ochotę na podobny bal? Dajcie znać w sondzie na końcu tekstu.

Sonda Podoba ci się, jak wyglądał ślub Roxie Węgiel i Kevina Mgleja? Tak, pięknie i z klasą! Nie, było kiczowato