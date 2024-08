Rafał Brzozowski ma nową fuchę! "Muszę powiedzieć “wow”!

Rafał Brzozowski zaskoczył nową fuchą. Jest zachwycony!

Rafał Brzozowski już nie odpoczywa na nieco przymusowych wakacjach, po opuszczeniu TVP. Prezenter musiał się rozstać ze stacją w trakcie zimowej rewolucji. W efekcie zmian Brzozowski stracił pracę teleturnieju „Jaka to melodia”, który prowadził od 2019 roku. Na jego miejsce powrócił po latach do show Robert Janowski. Brzozowskiego także u boku Marty Manowskiej w show „The Voice Senior” zastąpił Robert Stockinger. W ten sposób Brzozowski stracił telewizyjne zajęcie i wyjechał na długi odpoczynek. Długo na temat jego nowych zajęć panowała cisza. Ale teraz Rafał Brzozowski pochwalił się nową fuchą i można powiedzieć, że osiągnął "efekt wow"!

Brzozowski: "Mam taką fajną pracę"

Mam taką fajną pracę, że czasami po prostu muszę powiedzieć “wow”! 🤩 Dlaczego? 👉🏻 Odpowiedź na końcu wideo -- pochwalił się Rafał Brzozowski na swoim profilu na Instagramie.

Tak wygląda Brzozowski z Shaquillem O’Neal

I trzeba przyznać, że nowa fucha byłego prezentera robi wrażenie. Brzozowski, na zamieszczonym przez siebie materiale na Instagramie, pojawia się u boku wielkiego amerykańskiego gwiazdora! Wygląda na to, że polskiemu prezenterowi powierzono poprowadzenia eventu marki Reebok. To właśnie na tę imprezę przyleciał do Polski Shaquille O’Neal, legendarny amerykański koszykarz. Amerykański gwiazdor „Jaka to melodia” zrobił sobie kilka selfie z Rafałem Brzozowskim, czym nasz prezenter natychmiast podzielił się ze swoimi fanami - zobacz poniżej.

Rafał Brzozowski po rozstaniu z TVP i tak przygotował sobie tzw. „plan B”. Niedawno prezenter chwalił się, że we wrześniu otwiera na Zamojszczyźnie własny pensjonat „Brzozowy Dwór”. Ale jak się okazuje Brzozowski nie "skłąda broni" i jeszcze nieźle namiesza w polskim świecie telewizyjnym.

Sonda Czy Rafał Brzozowski powinien nadal pracować w TVP? Tak Nie Trudno powiedzieć