Uczestnik show TVN w kompletnej HISTERII! Opuści program? Tego jeszcze nie było...

"The Traitors. Zdrajcy 2": Marcin nie wytrzyma emocji na pogrzebie!

W 7. odcinku „The Traitors. Zdrajcy" niektórzy uczestnicy nie dadzą sobie rady z zadaniem. Inscenizacja pogrzebu niektórym tak wpłynie na emocje i psychikę, że pojawią się ataki paniki.

Odcinek jeszcze nie został wyemitowany, a już wywołał burzę w sieci. Zadanie z odgrywaniem własnego pogrzebu to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych w programie "The Traitors. Zdrajcy", a może i nawet w historii telewizji.

"The Traitors. Zdrajcy 2": położyli uczestników do grobu!

Mateusz, Natalia (lojalni) i Gosia (zdrajca) musieli położyć się w trumnach i czekać na wyrok. Następnie pozostali uczestnicy mieli złożyć do grobu różę przy osobie, którą uznali za „uśmierconą”. Ten moment przerósł nie tylko zagrożonych – Gosię i Natalię – ale także najbardziej kontrowersyjną i budzącą skrajne emocje postać programu - Marcina. Nauczyciel nie wytrzymał presji i rozważał rezygnację z wykonania zadania.

– To był moment, w którym coś we mnie pękło. Nie mogłam znieść tych emocji i tego stresu

– przyznała Natalia, nie potrafiąc powstrzymać łez. To ją w poprzednim odcinku zdrajcy, a konkretnie - Patrycja naznaczyła "pocałunkiem śmierci" do eliminacji. W tym odcinku pożałuje swojej decyzji?

"The Traitors. Zdrajcy 2": kolejne załamanie Marcina

Marcin również nie wytrzymał psychicznego napięcia i musiał odejść na bok.

– Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Rezygnuję. Ludzie, czy was porąbało? To jest chore. Gdzie ten świat zmierza, ja pie*dolę

– powiedział, zanosząc się płaczem. Już wcześniej w programie Marcin wskazywał, że jest głęboko wierzący, często się modli i zasady chrześcijańskie są dla niego ważne.

– Są pewne rzeczy święte, których się po prostu nie tyka. Nie takie wartości wyniosłem z domu rodzinnego. Jako cywilizacja zmierzamy ku przepaści.

To kolejny raz, kiedy Marcin grozi odejściem z programu. Ostatnio chciał opuścić "The Traitors" w odcinku 5., kiedy grupa przy okrągłym stole wyrzuciła jego koleżankę - Izabelę. Zalał się wtedy łzami i powiedział, że nie chce z nimi przebywać i chce odejść z programu. Czy tym razem, po inscenizacjach pogrzebu, to zrobi? A może znów "hamletyzuje"? Sprawdźcie w niedzielę wieczorem w TVN!

