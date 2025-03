"The Traitors. Zdrajcy 2": WRÓŻKA Kasia wie kto jest zdrajcą! tego nikt się nie spodziewał!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Odcinek 6.

Po dramatycznej eliminacji Izabeli na poprzednim okrągłym stole, nastroje na śniadaniu są raczej chłodne. Na początku 6. odcinka "The Traitors. Zdrajcy" widzowie i uczestnicy dowiedzieli się, że zdrajcy w nocy wyeliminowali Jarka.

Zdrajcy - Kuba, Tomek, Gosia i Patrycja - dostają list od prowadzącej, Malwiny Wędzikowskiej, ze specjalnym zadaniem. Muszą zamiast zwyczajowej nocnej narady - porozumieć się między sobą w ciągu dnia, tak, by nikt nie zauważył i wybrać kolejnego lojalnego do wyrzucenia. Do tego muszą przypieczętować decyzję "pocałunkiem śmierci". Decydują, że padnie na Kaję albo Kasię "Dżins", a szczególnego gestu ma dokonać Patrycja.

W grupie wciąż też krąży podejrzenie, że Marcin i Izabela znali się przed programem.

Zobacz również: MOCNY coming out w programie TVN! Marcin z "The Traitors" wyznał, że jest gejem

"The Traitors. Zdrajcy": Marcin znów w szpitalu!

Ku zaskoczeniu uczestników Marcin również nie pojawia się na śniadaniu, a Malwina informuje grupę, że Marcina pokonał... bark. Uczestnicy są przekonani, że Marcin zrezygnował z programu po eliminacji Izabeli, ale okazuje się, że ponownie wypadł mu kontuzjowany wcześniej podczas zadania bark. Musiał trafić do szpitala, ale wrócił do gry.

Uczestnicy w 6. odcinku powalczą o 50 tysięcy złotych.

Po wczorajszych obradach zacząłem wątpić w istotę człowieczństwa

- powiedział w nagraniu.

Nie spałem nawet minuty, całą noc przeryczałem. Powiem to ostatni raz: jestem osobą lojalną. Nie skłamałem nawet jednej rzeczy o sobie. Izę poznałem w tym programie, tutaj, nigdy jej nie spotkałem wcześniej. Jest mi przykro, mega przykro, że Kasia we mnie zwątpiła. Uwierzcie mi, grałem na grupę. Miałem ekipę ludzi, z którymi trzymałem

- skierował słowa do grupy. I zasugerował im, że jest gejem, na poparcie swoich słów. Grzegorz i Kasia "Dżins" wyrazili do kamery opinię, że Marcin nadal manipuluje i robi wokół siebie "show".

"The Traitors. Zdrajcy 2": Marcin pogodził się z Kasią

Marcin poprosił Kasię "FIT" o rozmowę na osobności. Ta zapytała Marcina wprost:

Czy ty jesteś gejem?

Kasia i Marcin przeprosili się wzajemnie, przytulili i teoretycznie wszystko wróciło do normy, Kasia powiedziała jednak do kamery, że już nikomu nie ufa i nie ma zamiaru wchodzić z nikim w żadne układy. Za to Gosia przekonuje Marcina, że zdrajcą jest Kasia "Dżins" i prosi go, by głosowali na nią razem podczas okrągłego stołu.

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy 2": Niedoszła Miss, piękna modelka, syn z matką... Oto uczestnicy!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Zadanie z witrażami za 50 tysięcy

Malwina Wędzikowska zabrała uczestników do opactwa, gdzie ich zadaniem jest strzelanie z zabytkowej kuszy do witraży z imionami graczy. To, które zostanie stłuczone jako ostatnie, wskaże uczestnika, który zdobędzie tarczę, która uchroni go przed eliminacją. Ostatecznie kuszę zamieniono na rzut kasztanem...

Po długim i pełnym porażek wysiłku tarczę zdobył Grzegorz, czyli zdrajca, czyli bez sensu, bo i tak by nie odpadł... Drużyna zarobiła 17 tysięcy złotych.

W międzyczasie zarysowały się dwa konflikty - Kai z Klaudią i Kai i Kasią "Żabką".

Kasia "Żabka" chciała podejmować kolejne próby rzutów, choć w nic nie trafiała i traciła pieniądze z każdą nieudaną próbą, co wkurzyło Kaję.

Z kolei Klaudia ma pretensje do Kai, bo ta zasugerowała jej, że jej "śledztwo" dotyczące domniemanego związku Izy i Marcina może zniszczyć ich życie prywatne poza programem.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Okrągły stół

Obrady zaczął Grzegorz, który wskazał Macieja jako osobę podejrzaną. Kasia "Dżins" też wskazuje Macieja, bo uważa, że manipulował w sprawie wyrzucenia Kuby. To samo powiedziała Klaudia. Na to z kolei Kasia powiedziała:

Byliśmy świadkami wymiany dwóch zdrajców

Kasia tym samym wskazała, że według niej Maciej i Klaudia są zdrajcami. Z kolei Gosia (zdrajca) zasugerowała grupie, że to właśnie Kasia "Dżins" jest zdrajcą, bo powiedziała że "w tej grze nie da się być uczciwym".

Grupa znów nawet nie celowała blisko żadnego ze zdrajców. Klaudia dostała 5 głosów, Kasia "Dżins" o jeden więcej i odpadła. Tym samym uczestnicy pozbyli się do tej pory samych lojalnych i nie trafili żadnego zdrajcy.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kasia wróżka znalazła zdrajcę!

Kasia "Żabka", która nadal ukrywa przed grupą, że jest wróżką z zawodu. Rzuciła swoim "szczęśliwym" kasztanem, z zamkniętymi oczami, w portrety i trafiła... Grzegorza, czyli zdrajcę.

- Możemy w końcu w te statki zagrać, co? Po prostu wylosujmy jutro na kogo głosujemy – rzuciła Kaja.- Kasia ma kasztan, rzuć w portrety – odparł Grzegorz.- Kogo trafisz, ten odpada – podsumował Dawid. - Oni nie wiedzą, że ja jestem trochę dziwna na sytuacje przypadkowe, że ja inaczej na nie patrzę. Jakoś tak trafiło w Grzesia. Mam nadzieję, że to głupi zbieg okoliczności i nic za tym nie stoi. Grzesiek się strasznie zdenerwował, jak w niego rzuciłam kasztanem.

– przyznała do kamery wróżka, Kasia „Żabka”. Nerwowa reakcja Grzegorza zasugerowała grupie, że w zabawnej sytuacji coś może być... Zwłaszcza że to on sam zaproponował tę zabawę. Kaja natychmiast podzieliła się wynikiem tej zabawy z innymi.

– Słuchajcie, nastąpił przełom. Kasztanowa królowa wybrała, na kogo jutro głosujemy – ogłosiła. – Zamknęła oczy, rzuciła w nasze portrety i trafiła w Grzegorza – dodał Dawid.

Do kamery Dawid stwierdził:

– Ja jestem w stanie uwierzyć kasztanowi. Mogę iść na okrągły stół i głosować na Grzegorza.

Może tym sposobem wreszcie grupie uda się ustrzelić choć jednego zdrajcę? Zwłaszcza, że już wcześniej kierowali się np. zapachem potu, więc czemu nie kasztanem?

Patrycja ucałowała Natalię, więc to ona odpadnie w nocy.

Galerię zdjęć z odcinka znajdziecie pod tekstem:

Malwina Wędzikowska chce mieć dziecko. Mówi wprost o założeniu rodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.