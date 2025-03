Chwile grozy w programie TVN! Uczestnik trafił do szpitala

W programie "The Traitors. Zdrajcy" uczestnicy muszą zmagać się z bardzo trudnymi zadaniami. Jak się właśnie okazało, mogą być one bardzo niebezpieczne. W nowym odcinku doszło do niebezpiecznego wypadku! "Wyglądało to tragicznie" - stwierdziła jedna z uczestniczek show.