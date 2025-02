"The Traitors. Zdrajcy 2": pierwszy odcinek

Podobnie jak w pierwszym sezonie - uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy" spotkali się z prowadzącą - Malwiną Wędzikowską na zamku w Belgii. Ekipa 22 zupełnie nowych osób walczy o zwycięstwo i kasę, w międzyczasie "zabijając" lojalnych i zdrajców na prawo i lewo. W pierwszym odcinku Malwina Wędzikowska wyznaczyła wśród uczestników zdrajców. Kto nimi został?

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy": Niedoszła Miss, ekscentryczna nauczycielka, piękna modelka... Oto uczestnicy!

Widzowie już dopatrzyli się, że np. nauczycielka Izabela już raz występowała w show... "Damy i wieśniaczki". A to nie jedyny "powrót" do telewizji.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kto jest zdrajcą?

Malwina Wędzikowska kazała uczestnikom "The Traitors. Zdrajcy" tuż po zawitaniu na zamku usiąść do słynnego okrągłego stołu i zawiązać oczy, a następnie poprzez dotknięcie ramienia wybrała trójkę zdrajców - Tomasza, Grzegorza i Małgorzatę. Co o nich wiemy?

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kim jest Grzegorz Raubo?

Grzegorz Raubo wraz z partnerką zajmuje się projektowaniem ubrań i kostiumów. Przedstawia się też jako "tancerz amator i zodiakara". Ma 33 lata i mieszka w Poznaniu, ukończył studia z filmoznastwa i biotechnologię. Za dnia pracuje jako urzędnik i kocha gry wideo.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kim jest Małgorzata Marczulewska?

Małgorzata Marczulewska jest ze Szczecina i ma 42 lata. Zdradziła uczestnikom że zajmuje się windykacją, ale zataiła między nimi... że pracuje w agencji detektywistycznej i zawodowo dosłownie tropi zdrajców, a konkretnie - zdrady małżeńskie. Być może dlatego Malwina i produkcja wybrali ją na zdrajcę - bo w przeciwnej roli by jej zbyt łatwo poszło?

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kim jest Tomasz Świtała?

Tomasz Świtała jest prawnikiem i jak twierdzi - dzięki temu jest przyzwyczajony do pracy w stresie i pod presją. Ukończył prawo, ma 38 lat i mieszka we Wrocławiu. Jest też pasjonatem filmów i golfa. Marzył o roli zdrajcy, o czym mówił głośno od początku, więc... będzie miał okazję sprawdzić swoje umiejętności, których jest tak pewny.

Kasia "PIT" przyszła do "The Traitors" z synem!

Prawdziwą sensacją okazała się jednak inna uczestniczka - Katarzyna, którą uczestnicy nazywają Kasia "PIT". Uczestnikom powiedziała, że jest księgową i zajmuje się fakturami. Do kamery jednak wyznała, że już to było oszustwem - zdradziła, że w rzeczywistości zajmuje wysokie stanowisko w korporacji. Ale to pikuś - w rozmowie z Malwiną wyjawiła, że do programu dostała się... z synem! I udają, że się nie znają oraz zatajają to przed innymi uczestnikami!

Co wiadomo o Katarzynie? Ma 61 lat i mieszka w Ząbkach pod Warszawą, ale pochodzi ze Śląska. Ponoć przez 10 lat pracowała nawet w Kopalni! Do tego zna wiele języków - rosyjski, angielski i francuski. Zdradziła, że ma dwóch synów. Który z nich jest w programie?

Zobacz również: TVN bawi się w środku tygodnia do bladego świtu! Szampan, cekiny, papieroski...

Autor:

Magda Gessler dostała nowy program w TVN. Ujawniamy szczegóły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"The Traitors. Zdrajcy": Kto został czwartym zdrajcą?

Tomasz, Grzegorz i Małgorzata pod koniec odcinka wybrali czwartego zdrajcę, który do nich dołączył. Podjęli też decyzję o tym, kogo wyeliminować z zespołu lojalnych. Wiadomo że na pewno nie będzie to Grzegorz, Adam ani Dawid - tych trzech zawodników zdobyło powiem w zadaniu tarcze, które chronią ich przed eliminacją. Kto odpadnie pierwszy? Dowiemy się w przyszłym tygodniu.