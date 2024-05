TVN bawi się w środku tygodnia do bladego świtu! Szampan, cekiny, papieroski...

Balowali do bladego świtu

Jak to mówią - środa minie, tydzień zginie. Chyba z takiego założenia wyszły gwiazdy TVN, które imprezowały w stolicy do białego rana. Tym razem okazją był środowy finał "The Traitors. Zdrajcy". Uczestnicy show oraz prowadząca, Malwina Wędzikowska, spotkali się w modnej knajpie Mateusza Gesslera, by uczcić sukces.

Symboliczna lampka szampana przedłużyła się... niemal do 5 rano. Wśród imprezowiczów można było wypatrzeć między innymi Mikołaja Milcke, pisarza, czy influenserkę, Sandrę Plajzer. Nie zabrakło też "zdrajczyni" z programu, która doszła do finału, jednak na ostatniej prostej obeszła się smakiem i nie zdobyła nagrody - Olgi Kelm.

Finał "The Traitors. Zdrajcy" - fani w szoku

W sieci nie milkną echa po finale programu, który wygrali "lojalni" - Stanley Ayomo i Justyna Konkol. Fani programu oburzyli się faktem, że w finale - tuż przed wygraniem nagrody - ta para wyeliminowała trzecią lojalną, Manae. Nie brakuje nawet głosów wielbicieli teorii spiskowych o tym, że "namówili się" by wyeliminować trzecią uczestniczkę, by nie musieć się z nią dzielić gotówką...

Kontrowersje wzbudza też sama postać i motywacja Justyny - od pewnego momentu w programie przekonywała, że koniecznie musi wygrać pieniądze, by przeznaczyć je na leczenie ciężko chorej siostry. Niektórzy poczytywali to jako nieuczciwe rozgrywanie gry by wzbudzić współczucie i zachowanie "pod publiczkę". Tak czy siak - najwyraźniej się opłaciło.

