Gwiazda TVN nie do poznania! Przypakowała i wygląda jak Hulk!

Olga Kelm to jedna z barwniejszych uczestniczek w "The Traitors. Zdrajcy". Hitowy show TVN przyniósł jej niemałą popularność w sieci, ale już wcześniej miała wielu fanów - za sprawą swojej pasji do sportu. Olga bierze udział w zawodach "body fitness", gdzie prezentuje niezwykle umięśnione, nasmarowane samoopalaczem ciało. W programie oczywiście widać, że jest wysportowana, ale to, co zaprezentowała ostatnio na Instagramie

Olga Kelm wygrała zawody BodyFitness

"Piękny koniec sezonu! Wygrywam Grand Prix Armenia zdobywając złoto w bodyfitness OPEN oraz wymarzoną KARTĘ PRO! Na deser dobijamy z Mariuszem kolejne złoto do kolekcji w parach mieszanych" - napisała na swoim Instagramie bohaterka "The Traitors. Zdrajcy". Pod innym postem pochwaliła się: "Indywidualnie udało mi się wywalczyć 4 miejsce w kategorii bodyfitness 163 cm przy 14 zawodniczkach oraz 4 miejsce w kategorii bodyfitness masters powyżej 40 lat przy 18 zawodniczkach. Dla mnie doskonały wynik przy takiej obstawie i poziomie przygotowania zawodników. To moja najlepsza forma ever. Dziękuję". Zajęła też tej wiosny pierwsze miejsce na "Mistrzostwach Śląska". Trzeba przyznać, że zdjęcia Olgi Kelm robią ogromne wrażenie! Umięśnione ciało w niezwykle skąpym bikini, wysmarowane samoopalaczem wygląda jakby Olga urwała się z filmu Marvela o Hulku!

"The Traitors. Zdrajcy" w TVN

"The Traitors. Zdrajcy" to polska wersja holenderskiego formatu, do którego prawa nabył TVN. Pierwszy sezon polskiej edycji cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i notuje rekordy oglądalności. Do tej pory wyemitowano 7 odcinków, a w ostatnim odpadł Adam Kossut, który - tak się złożyło - był lojalny. Pozbyła się go Dorota, znana w sieci jako "Szafiarka Dorka". Twierdziła w odcinku, że ma dowody na jego nielojalność... Gdy prawda wyszła na jaw, wszyscy uczestnicy się na nią wściekli.

Nowe odcinki „The Traitors. Zdrajcy” emitowane są w każdą środę o godz. 21.35 w TVN i na Playerze, gdzie format - według danych ze stacji - odtworzono w sumie 1,5 miliona razy.