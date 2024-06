Czadoman pochwalił się nowym tatuażem. Wybrał motyw z ważnym przekazem. Na poważnie!

Czadoman, czyli Paweł Dudek, to polski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor, znany przede wszystkim z wykonywania muzyki disco polo. Jego kariera muzyczna zaczęła nabierać tempa na początku drugiej dekady XXI wieku. Jest rozpoznawalny dzięki energetycznym utworom i charakterystycznemu scenicznemu wizerunkowi, w którym często występuje w kolorowych kostiumach.

Czadoman zdobył popularność dzięki takim hitom jak „Ruda tańczy jak szalona” oraz „Chodź na kolana”, które zdobyły szerokie uznanie i popularność wśród fanów muzyki disco polo. Jego piosenki cechują się chwytliwymi melodiami i zabawnymi tekstami, co przyciąga szeroką publiczność na jego koncerty i występy. Znany jest nie tylko publiczności zorientowanej na disco polo. Chętnie berze udział w programach rozrywkowych. Występował między innymi w "Tańcu z gwiazdami" i "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie pokazał się bardziej w rockowej, niż tanecznej odsłonie. Był zwycięzcą 13. edycji TTBZ.

Czadoman pochwalił się tatuażem duchowym przekazem

Czadoman pokazał swoje nowe dzieło w poście na Instagramie, a w rozmowie z "Faktem" przyznał się do wyjątkowej słabości do tego sposobu wyrażania siebie "Lubię tatuaże, sam je wymyślam zgodnie z moim sercem. I idę wtedy do mojego przyjaciela, który jest mistrzem artystą na ziemi zielonogórskiej" - mówił w rozmowie. Wyjaśnił także, co przedstawia jego nowa dziara. "Taki raj sobie wymyśliłem. Jestem człowiekiem wierzącym i mam nadzieję, że po tej naszej ziemskiej podróży czeka na nas coś wspanialszego. Tam jest postać przedstawiająca człowieczeństwo. A na dole na rękawie mam Golgotę, czyli ukrzyżowanie Pana Jezusa i gdzie wyżej przechodzi w raj i to wszystko układa się w całość. To jest taki portal łączący życie ziemskie z życiem wiecznym, czyli przejście stąd do raju". Muzyk zdradził, że przygotowanie obrazka zajęło łącznie około 20 godzin. Nie było też tanio, za tatuaż tego typu i tej wielkości trzeba zapłacić ok. 5 tyś zł. Fani muzyka podziwiali jego nową dziarę, byli i tacy, którzy wprost napisali, że marzą o takiej.