Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną od 1995 roku. Co roku wydarzenie gromadzi największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a także młodych artystów, którzy dopiero podbijają rynek. Tegoroczna edycja to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskim show-biznesie, podczas którego poznamy najlepszych artystów w kategoriach muzyki rozrywkowej, jazzowej oraz poważnej.

Wydarzenie to nie tylko wręczenie statuetek, ale również niesamowite występy na żywo. Organizatorzy co roku dbają o to, aby na scenie pojawiły się zarówno gwiazdy z wieloletnim dorobkiem, jak i obiecujące nowe talenty. Nie inaczej będzie tym razem!

Fryderyki 2025 - bilety, gdzie oglądać?

Osoby, które chcą uczestniczyć w gali na żywo, mogą zakupić bilety. Ceny wahają się w zależności od kategorii od 129 złotych do 298 złotych. Sprzedaż biletów już ruszyła, a zainteresowanie jest ogromne. Warto się pospieszyć, bo wejściówki na Fryderyki co roku wyprzedają się błyskawicznie.

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mogą pojawić się na gali osobiście - Fryderyki 2025 będą transmitowane w telewizji! Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2025 roku w Tauron Arenie w Krakowie. Relacja z imprezy będzie emitowana na antenie TVP2 o godzinie 20:00.

Kto wystąpi na Fryderykach 2025?

Na Fryderkach 2025 zobaczymy występy takich artystów, jak: Edyta Bartosiewicz, Kaśka Sochacka, Krzysztof Zalewski, Sobel, Sara James, Wiktor Waligóra, Bracia Kacperczyk, Krystyna Prońko, Mela Koteluk, Natalia Szroeder.

Tegoroczna gala zapowiada się niezwykle emocjonująco. Największe gwiazdy, wyjątkowe występy i niepowtarzalna atmosfera sprawiają, że Fryderyki to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. Niezależnie od tego, czy planujesz obejrzeć galę przed telewizorem, czy wybrać się na nią osobiście - jedno jest pewne - to będzie wieczór pełen niezapomnianych wrażeń!

