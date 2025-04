Swego czasu słynna nauczycielka emisji głosu, Elżbieta Zapendowska, zasiadała w jury każdej edycji "Jak oni śpiewają", więc miała okazję słyszeć popisy muzyczne Herbuś na żywo. "Brak ci nie tylko talentu, głosu i słuchu, ale również charyzmy i osobowości. Osobowość poznaje się bez słów, na scenie. Trzeba mieć talent, a talentu nie ma" - mówiła w 2007 roku.

Elżbieta Zapendowska oceniła umiejętności wokalne Edyty Herbuś

Okazuje się, że Elżbieta Zapendowska zdania nie zmieniła, czego dała teraz wyraz w rozmowie z "Super Expressem". - Dawno nie było zadymy, co? No to wraca do śpiewania i będą emocje, na co pewnie różni ludzie liczą. Nie pamiętam już nawet, jak ona wygląda. Wiem za to, że tam były mocne problemy ze słuchem i strasznie się jej słuchało. To akurat trudno zapomnieć. Ale jest osobą publiczną, to ludzi interesuje, więc się pojawia w tego typu show - mówi nam i dodaje, że nie wierzy w jej wygraną. - Rady sobie nie da, bo nie może sobie dać rady, gdyż Bozia jej talentu do śpiewu nie dała. Słoń jej na ucho nadepnął, więc fałszowała i tyle - dodała.

Warto wspomnieć, że gdy kilka dni temu internautka wytknęła Herbuś brak wokalnych umiejętności, od razu zareagowała. "Na szczęście to było dawno. I nie miałam przy sobie wtedy tak świetnej nauczycielki, jak Agnieszka Hekiert" - napisała na Instagramie.

Elżbieta Zapendowska studzi jej zapał. - Nie każdy może się nauczyć śpiewać. Minęło wprawdzie niemal 20 lat, może trochę poprawiła swoje umiejętności, to zawsze można, ale nadal powtarzam, że wybitna z niej piosenkarka to nie będzie. Z lepszym repertuarem to się nie sprawdzi. Nie będę oglądała tego programu, bo nic nie widzę, więc już nic nie oglądam. Nawet nie chcę tego słuchać, bo wolę oszczędzać słuch na coś ciekawszego i lepszego niż jakiś program z Edytą Herbuś - podsumowała.

Edyta Herbuś rozprawia o swoim związku. Zdradziła, jak budować udaną relację