Elżbieta Zapendowska jest cenioną ekspertką w dziedzinie emisji głosu, a także trenerką wokalną. Przez lata współpracowała z wieloma artystami, pomagając im doskonalić technikę śpiewu. Większość fanów poznała ją dzięki udziałowi w programach muzycznych, takich jak "Idol" i "Must Be the Music". Jej opinie są zawsze szczere, co wzbudza zarówno podziw, jak i kontrowersje. Zapendowska znana jest z bezkompromisowego podejścia do muzyki oraz krytycznego spojrzenia na wokalne umiejętności artystów.

Mimo surowych ocen, wielu wokalistów zawdzięcza jej cenne wskazówki i rozwój swojej dalszej kariery. Jest autorytetem w branży i jej zdanie ma ogromne znaczenie w środowisku muzycznym. Choć sama nie występuje na scenie, doskonale rozumie, jak powinien brzmieć dobrze wyszkolony głos. Od lat pasjonuje się muzyką i kształceniem młodych talentów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskiej edukacji muzycznej. Elżbieta niedawno pojawiła się w podcaście u Żurnalisty, gdzie opowiedziała o początkach kariery oraz o swojej pracy na planie show "Idol". Wyjawiła, ile wtedy zarabiała. Te stawki was zaskoczą!

Elżbieta Zapendowska wyjawiła, ile zarabiała w "Idolu"

Elżbieta Zapendowska postanowiła ujawnić, ile zarobiła jako jurorka w programie "Idol". W jednym z wywiadów przyznała, że jej wynagrodzenie za jeden odcinek wynosiło tysiąc złotych brutto, czyli około 800 złotych netto. Dodała, że w tamtym czasie najważniejsza dla niej była praca z uczestnikami i możliwość oceniania prawdziwych talentów. Przyznała również, że choć "Idol" przyniósł jej popularność, to nigdy nie zależało jej na medialnym rozgłosie.

1000 złotych brutto, czyli osiemset ileś - powiedziała u Żurnalisty Zapendowska.

Po roku ona i reszta jurorów poszła do producentów po podwyżkę. Negocjacje okazały się udane i gwiazdy otrzymały kolejny tysiąc.

Kolejne tysiąc. Ja wiem, że stacja zarobiła, ale od tego stacja jest, żeby zarabiać, a żołnierze po to, żeby za*******lać - wyjawiła Elżbieta Zapendowska.

