Zapendowska znów włożyła kij w mrowisko! Tym razem się nadziała. Młoda gwiazda nie dała się sponiewierać!

Wiemy, kto ma zasiąść w jury nowego "You Can Dance" w TVN! Hakiel i Mandaryna walczą o stołek. Kto jeszcze? Są zaskoczenia

Elżbieta Zapendowska kariera

Elżbieta Zapendowska bezsprzecznie uchodzi za wielki autorytet w świecie muzyki. Ogólnopolska sławę niestroniąca od ostrych komentarzy specjalistka od emisji głosu zdobyła dzięki udziałowi w programie "Idol" w Polsacie. Otworzyło jej to drogę do kolejnych produkcji. Elżbietę Zapendowską mogliśmy oglądać m.in. w "Jak oni śpiewają" i Must Be the Music. Tylko muzyka". Jurorka od lat ma poważne problemy ze wzrokiem. Z tego powodu niedawno zdecydowała się na radykalny krok. - Oficjalnie mówię, że wycofuję się dużymi krokami z branży i ze wszelkich czynności zawodowych. Ja już nie daję rady. Przede wszystkim z powodu ślepoty, ale też i wieku - zakomunikowała w rozmowie z "Faktem". Elżbieta Zapendowska jednak nadal nie stroni od mocnych wypowiedzi. Bez ogródek np. co jakiś czas wypowiada się o Edycie Górniak. Ostatnio z kolei znów wbiła kij w mrowisko, zabierając głos na temat jurorskiego składu nowej edycji "Must be the music".

Natalia Szroeder odpowiada Elżbiecie Zapendowskiej. Nie dała się sponiewierać

Trenerka wokalna wypaliła w swoim stylu. - Sami walczą o swoich słuchaczy i wciąż się uczą, trudno więc powiedzieć, że będą kreować nowe gwiazdy - oceniła w wywiadzie dla "Faktu". Do tablicy wywołana mogła poczuć się Natalia Szroeder, która nie dała się sponiewierać Elżbiecie Zapendowskiej. Jurorka tym razem nieźle się nadziała. Młoda gwiazda do jej wypowiedzi odniosła się stanowczo, lecz z wielką klasą.

Oczywiście, do pani Eli Zapendowskiej mam duży szacunek. Bardzo lubię ją w roli jurorki, jest kompetentna, fachowa. Ale ja ten zawód uprawiam od lat. Jestem tu od 12 lat. Od jakiegoś czasu wyraźnie zaznaczyłam swoje miejsce na polskiej scenie (...), konsekwentnie swoją ścieżką podążam, co przynosi mi piękne rezultaty, z których jestem bardzo dumna. Gdybym nie czuła, że jestem w stanie tym młodym i starszym ludziom, często na początku swojej drogi, powiedzieć czegoś, co może im się przydać, to bym tej roli nie przyjęła

- podkreśliła Natalia Szroeder w rozmowie z Pomponikiem.

Myślę, że grono słuchaczy też już jakieś mam

- dodała wymownie.

Zobacz naszą galerię: Elżbieta Zapendowska: Pogodziłam się, że nie odzyskam wzroku

Sonda Lubisz Elżbietę Zapendowską? Tak Nie Jest mi obojętna