Katarzyna Figura na najnowszych zdjęciach nie przypomina siebie. Totalna metamorfoza i wielkie ptaszysko!

Katarzyna Figura rozwód i choroba

Katarzyna Figura to bez wątpienia kobieta po przejściach. Słynna aktorka ma za sobą kilka nieudanych związków z mężczyznami, w tym z Kaiem Schoenhalsem, z którym ma dwie córki. Gwiazda polskiego kina w 2012 roku w głośnej rozmowie z magazynem "Viva" opowiedziała, że była ofiarą przemocy domowej. Nie wszyscy wówczas stanęli po stronie Katarzyny Figury.

Byli tacy, którzy podważali moje słowa i uważali, że odgrywam rolę pokrzywdzonej kobiety. Słyszałam, że na siłę robię z siebie ofiarę. W moim życiu rozgrywał się dramat, a zamiast wsparcia, musiałam mierzyć się z podłymi oskarżeniami. Spotkałam się z ostracyzmem ze strony branży

- mówiła aktorka w rozmowie z Plejadą. Z Kaiem Schoenhalsem po długich perypetiach Katarzyna Figura rozwiodła się dopiero w 2021 roku. Jakby problemów było mało, ikona polskiego kina lat 90. zachorowała na cukrzycę. Aktorka długo nie zdawała sobie sprawy z choroby. W pewnym momencie trafiła do szpitala. - Nastąpiła taka sytuacja zagrażająca życiu - zdradziła Katarzyna Figura w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".

To ujawnienie tej cukrzycy było w sytuacji bardzo dramatycznej. Bardzo szybko w to weszłam i w to zaznajomienie się, na czym polega ta choroba, jakie spustoszenie potrafi uczynić, jeżeli jest niekontrolowana

- podkreśliła aktorka.

Totalnie odmieniona Katarzyna Figura. Tak zmieniała się przez lata legendarna aktorka

Na szczęście najgorsze i jeśli chodzi o małżeństwo, i o zdrowie minęło. Obecnie Katarzyna Figura przeżywa kolejną młodość. Na najnowszych zdjęciach aktorka wygląda kwitnąco. Do tego totalnie zmieniła swój wizerunek. Gwiazda ma nową fryzurę, mocne przyciemniane okulary i młodzieżową kurtkę z wielkim ptaszyskiem na plecach, co dodaje drapieżnego pazura słynnej aktorce. Internauci, który zobaczyli na Instagramie Katarzynę Figurę w nowym wydaniu, są zachwyceni. W komentarzach dominuje jedno słowo: "piękna", które najlepiej oddaje to, jak teraz wygląda legendarna aktorka. W naszej galerii prezentujemy, jak Katarzyna Figura zmieniała się przez lata. Pod galerią znajdują się najnowsze fotki gwiazdy.

Sonda Czy Katarzyna Figura to dobra aktorka? Tak, jest świetna! Nie. Wydaje mi się, że nie będzie w moim typie.