Elżbieta Zapendowska to znana polska specjalistka od emisji głosu, trenerka wokalna i jurorka programów muzycznych. Przez lata szkoliła wielu popularnych polskich artystów, pomagając im rozwijać swoje umiejętności wokalne. Szeroką rozpoznawalność zyskała jako jurorka w programach takich jak "Idol" i "Must Be the Music. Tylko Muzyka", gdzie oceniała uczestników i dzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat ich głosu.

Zapendowska jest ceniona za swoje szczere i często surowe opinie, dzięki czemu stała się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci w polskim show-biznesie. Choć kojarzona jest głównie z telewizji, jej działalność obejmuje także prowadzenie warsztatów oraz współpracę z profesjonalnymi wokalistami. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu od lat wpływa na jakość polskiej muzyki rozrywkowej. Chociaż jej życie zawodowe to pasmo sukcesów, to życie prywatne nie było usłane różami. Okazuje się, że kobieta jest bardzo chora.

Elżbieta Zapendowska jest chora. Wszystko wyznała

W najnowszym wywiadzie dla portalu plejada.pl Elżbieta Zapendowska opowiedziała co nieco o swoim zdrowiu. Wyjawiła, jak obecnie się czuje. Na jaw wyszło, że nie jest dobrze.

Jest dobrze, ale kierunek życia to już sosnowa deseczka, czyli "piórnik". Tak to jest w tym wieku, tylko taka droga, chociaż mówię to z uśmiechem. (...) Ze wzrokiem już lepiej nie będzie. Jest, jak jest. Nie odróżniam już chłopa od baby, ale nie szkodzi, trzeba sobie dawać radę i jakoś się dokulać - wyjawiła portalowi plejada.pl.

Zapendowska wyznała również, że nie zamierza się nad sobą użalać. Przyznała, iż ma do siebie dystans. Jeśli by go nie było, mogłoby odbić się to na jej psychice.

Ja tak zawsze mówię, więc nie widzę powodu, żeby mówić inaczej. Muszę mieć dystans do siebie, bo inaczej bym zwariowała - powiedziała w rozmowie.

