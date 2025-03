Nowe nazwiska w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto dołączy do Herbuś?

Natalia Muianga i Modest Ruciński kolejnymi uczestnikami 22. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Natalia zachwyca swoim głosem zarówno w repertuarze jazzowym, jak i estradowym. Jest laureatką prestiżowych konkursów muzycznych i finalistką popularnych talent show. Modest to natomiast charyzmatyczny aktor, którego publiczność zna z desek teatru, produkcji filmowych oraz niezapomnianych kreacji dubbingowych, w tym głosu Ricka Sancheza z kultowego "Rick & Morty".

Czy ich sceniczne doświadczenie pomoże w wyjątkowych metamorfozach w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? Poznajcie bliżej uczestników nowego sezonu.

Kim jest Natalia Muianga?

Natalia Muianga to wokalistka, prezenterka oraz autorka tekstów i melodii. Jest finalistką 8 edycji programu "Mam Talent" oraz ćwierćfinalistką 9 edycji "The Voice of Poland". Niejednokrotnie wystąpiła na scenie sylwestrowej stacji TVN i w programie "Jaka To Melodia". Niedawno podziwialiśmy jej głos w jednym z odcinków "Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami" w Polsacie. Od 2023 r. prowadziła program "Wyjątkowa Trójka" w kanale Music Box.

W 2024 roku ukończyła II stopień wokalistyki jazzowej na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W tym czasie działając na scenie jazzowej została laureatką: nagrody Grand Prix Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2020 oraz drugiej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Jazzu Tradycyjnego Złota Tarka i Blue Note Poznań Competition. Za swoją autorską piosenkę "Wolę Jedno", otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Cała Jaskrawość. Z tą samą autorską piosenką zakwalifikowała się do Festiwalu w Opolu - 61. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, gdzie wystąpiła w kategorii Debiuty. Natalia Muianga jest także liderką zespołu, z którym czynnie koncertuje oraz tworzy autorski materiał.

Kim jest Modest Ruciński?

Modest Ruciński - aktor filmowy, telewizyjny, a przede wszystkim teatralny. Znakomity na scenie dramatycznej, jak również muzycznej i musicalowej. Doceniany również w radiu i w dubbingu.

Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie skąd trafił do Teatru Narodowego. Potem można było oglądać go w warszawskim Teatrze Studio i Dramatycznym. Był doceniony za role Don Kichota w "Człowieku z la Manchy" czy Tadeusza Kantora w "Sztuce intonacji". Na scenie miał okazję pracować m.in. z Krystyną Jandą, Agnieszką Glińską, Tadeuszem Słobodziankiem czy Tadeuszem Bradeckim.

Dziś jest w zespole Teatru Polskiego w Warszawie pod dyrekcją Andrzeja Seweryna, gdzie można go podziwiać w roli charyzmatycznego Hotspura w głośnym spektaklu "Henryk IV" W. Szekspira. Na planie filmowym spotkał się m.in. z Borysem Lankoszem ("Ziarno prawdy"), Maciejem Ślesickim ("Trzy minuty"), Dariuszem Gajewskim ("Legiony"). Od kilku lat tworzy zespół Bieryt/Ruciński. Duet wydał album "Jedenaście" i koncertuje w całej Polsce.

Modest jest ambasadorem Stalowej Woli skąd pochodzi. Ma dwoje dzieci. Poza filmem i sceną zajmuje się pisaniem wierszy, tekstów piosenek oraz hobbystycznie trenuje boks i uprawia surfing.

Maciej Dowbor skomentował zmiany w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jak ocenił Agnieszkę Hyży?