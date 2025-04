Szykują się gigantyczne inwestycje w sieci energetycznej

Ponad 9,5 mld zł z tych środków zostanie przeznaczonych na inwestycje PGE Dystrybucja, a ponad 2,5 mld zł –na projekty realizowane przez PGE Energetyka Kolejowa.

Plany inwestycyjne

Do 2035 roku włącznie Grupa PGE planuje przeznaczyć na inwestycje w sieci dystrybucyjne blisko 75mld zł.

– Środki pozyskane zKPO to bardzo ważny komponent, ale całość tego programu inwestycyjnego to 75mld zł. Około 87 proc. tych środków pozostanie w polskiej gospodarce – trafi do polskich dostawców i wykonawców – powiedział Dariusz Marzec, prezes zarządu PGE. – Dzięki podpisanej z BGK umowie na dofinansowanie z funduszu KPO w wysokości 12 mld zł możemy szybciej realizować nasze plany –dodał.

W ramach planowanych inwestycji PGE zamierza wybudować stacje transformatorowe, zamontować liczniki zdalnego odczytu, skablować sieci, czyli przenieść linie napowietrzne pod ziemię, to a także zrealizować wiele inwestycji z zakresu elektryfikacji kolei. Tutaj planowane są: nowe przyłącza kolejowe, położenie kabli oraz rozwój infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie kolei dużych prędkości. Inwestycje w dystrybucję to także program budowy niezawodnej i bezpiecznej sieci łączności LTE450.

Z myślą o przyszłości

Efektem tych inwestycji będzie cyfrowo monitorowana i zarządzana sieć dystrybucji, o znacznie większym potencjale przesyłu energii, gwarancjach bezpieczeństwa i możliwościach przyłączeniowych. Elektryfikacja linii kolejowych przyczyni się natomiast do powstania czystszego i szybszego transportu.

Historyczne umowy PGE Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Podpisane z BGK dwie umowy z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną w Grupie PGE to ogromny zastrzyk finansowy w bezpieczeństwo polskich sieci i odbiorców energii z nich korzystających. Pozyskane 12 mld PLN z Krajowego Planu Odbudowy to największe dofinansowanie w historii polskiej energetyki umożliwiające realizację kluczowych inwestycji w modernizację, rozwój i cyfryzację całej infrastruktury dystrybucyjnej. Energetyka to system naczyń połączonych, a dystrybucja to jej układ nerwowy, który gwarantuje odpowiedni ruch i połączenie z każdą komórką tego systemu – bez sprawnego sektora dystrybucyjnego nie będziemy w stanie dostarczać wyprodukowanej lub zmagazynowanej energii do Polaków i polskiej gospodarki. W najbliższej dekadzie znacznie przyspieszymy inwestycje w segmentach dystrybucji i energetyki kolejowej przeznaczając na ten cel 75mld PLN, a pozyskane dzisiaj środki znacząco nam w tym pomogą.

