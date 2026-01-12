Zastali widok rozrywający serce. Wychudzony pies na łańcuchu, obok pusta miska

Policjanci z Andrychowa, po zgłoszeniu od pracowników weterynarii, interweniowali na jednej z posesji w gminie Wieprz.

Na miejscu funkcjonariusze ujawnili psa trzymanego na łańcuchu, który był wychudzony i nie miał dostępu do jedzenia oraz wody.

Czworonóg został odebrany właścicielowi i objęty opieką, a policja prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzęciem.

Pies konał z głodu na łańcuchu. Wstrząsające odkrycie

Na terenie gminy Wieprz w powiecie wadowickim pracownicy weterynarii, wykonujący swoje obowiązki, natrafili na psa trzymanego w skandalicznych warunkach. Nie wahając się ani chwili, zawiadomili o sprawie andrychowski komisariat policji. Jak informują funkcjonariusze, skierowany na miejsce patrol potwierdził najgorsze przypuszczenia. Na posesji znajdował się pies, którego stan wskazywał na długotrwałe zaniedbanie.

Obraz, który funkcjonariusze zobaczyli na miejscu interwencji, był wstrząsający. Pies był uwiązany na łańcuchu, jednak to był dopiero początek koszmaru, jaki przeżywał czworonóg. Zwierzę nie miało zaspokojonych podstawowych potrzeb życiowych – było trzymane bez dostępu do jedzenia i wody. Obok stała jedynie pusta miska. Stan fizyczny psa nie pozostawiał złudzeń – był on skrajnie wychudzony, a jego wygląd świadczył o wielodniowym głodzie. Policjanci podjęli decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu zwierzęcia. Czworonóg trafił pod opiekę specjalistów, gdzie otrzymał niezbędną pomoc i pożywienie.

Właścicielowi grożą 3 lata więzienia

Policjanci z Komisariatu Policji w Andrychowie bezzwłocznie wszczęli postępowanie w tej bulwersującej sprawie. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, jest ono prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad zwierzęciem, co jest czynem zabronionym przez art. 35 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt. Za znęcanie się nad zwierzętami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze przypominają, że każdy właściciel zwierzęcia domowego ma prawny obowiązek zapewnienia mu odpowiednich warunków bytowych. Obejmuje to nie tylko schronienie, ale przede wszystkim stały dostęp do czystej wody oraz pożywienia, które zaspokoi jego potrzeby.