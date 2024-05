Tak przyszła do telewizji śniadaniowej! Nie ma wstydu?

Już 22 maja 2024 roku dowiemy się, kto wygra wielki finał programu "The Traitors. Zdrajcy". Z tej okazji w programie "Dzień Dobry TVN" pojawiła się Malwina Wędzikowska, która opowiedziała o show. Gwiazda pojawiła się w telewizji w nietypowej stylizacji.

Malwina Wędzikowska zachwyca w "DDTVN"

Malwina Wędzikowska w polskim show-biznesie jest od dawna. Gwiazda pracowała na planach wielu programów telewizyjnych. Swój udział miała w "Druga twarz", "Ostatnia szansa" oraz "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Przez lata spełniała się również jako stylistka przy różnych show m.in. do "Top Model". Od jakiegoś czasu jest prowadzącą hit TVN "The Traitors. Zdrajcy".

Niedawno Malwina pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie zaskoczyła wszystkich swoją stylizacją. Gwiazda miała na sobie biały zestaw. Bawełniany top połączyła z długą spódnicą, czarnymi sandałkami na obcasie oraz torebką w plecionkę. Chyba wszyscy widzowie patrzyli na jedno... Gwiazda nie miała na sobie biustonosza! Trzeba jednak przyznać, że całość wyglądała rewelacyjnie.

Wędzikowska tego dnia postawiła na torebkę marki Bottega Veneta, z kolei biały look gwiazdy pochodzi ze sklepu Alaïa.

Malwina Wędzikowska uwielbia luksusowe marki

Malwina Wędzikowska to jedna z tych gwiazd, które doskonale wiedzą co jest modne. Gospodyni "The Traitors. Zdrajcy" ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, dlatego zmysł estetyczny ma w małym palcu. Malwina była jurorką prestiżowego konkursu modowego Off Fashion w Kielcach.

W garderobie Wędzikowskiej znajdziemy wiele modnych ponadczasowych ubrań oraz dodatków najlepszych światowych marek. Między innymi Casadei, MCM czy Loewe.

