Tuż przed finałem takie wieści! Wiadomo co dalej z hitem TVN...

„The Traitors. Zdrajcy” - TVN potwierdził drugi sezon

Tuż przed przedostatnim, 12. odcinkiem show "The Traitors. Zdrajcy" stacja potwierdziła to, na co fani formatu długo czekali. Powstanie drugi sezon polskiej edycji i ruszają castingi! TVN poinformował również, że drugą edycję - podobnie jak pierwszą - poprowadzi Malwina Wędzikowska.

„The Traitors. Zdrajcy”, odcinek 12

W grze został jeden zdrajca i czwórka lojalnych. Finał programu już za tydzień! W przedostatnim odcinku z programem pożegnała się Dorota. Pod osłoną nocy, odbyło się też spotkanie zdrajców, którzy musieli zamordować jedną osobę z czarnej listy...

Na śniadaniu nie pojawił się pisarz, Mikołaj Milcke! To mógł być nie lada szok dla widzów - Mikołaj był nie tylko jedną z najbarwniejszych postaci tej edycji, ale też zawodnikiem, który świetnie radził sobie w grze.

ZAWRZAŁO między uczestnikami show TVN! Awantura w sieci wymknęła się spod kontroli...

Jak skomentował swoje odejście?

"Mogłem być dla zdrajców groźny. Oni czuli mój oddech z tyłu na plecach. Mam poczucie, że zdrajcy i tak długo pozwolili mi hasać, dlatego, że ja osobiście przyłożyłem rękę do wyeliminowania co najmniej półtora zdrajcy. Nic bym inaczej zrobił, dostałem wszystko, po co tu przyjechałem. I cieszę się, że to zdrajcy mnie wyeliminowali, a nie stół" – powiedział Milcke, gdy dowiedział się, że opuszcza program.

"The Traitors. Zdrajcy": Justyna ma chorą siostrę!

Jak się okazało, bliska uczestniczki - siostra Justyny - choruje na nowotwór, a wygrane przez Justynę pieniądze, wsparłyby leczenie. "Wybaczcie to, co powiem, ale gdyby ona nie była chora, ja bym się nie zgodziła na ten program" - powiedziała Justyna. Tę rozmowę skomentowała na osobności Olga:

"Wytoczyła bardzo ciężkie działo. Nie wiem, czy to jest sprawiedliwe w tej grze. Bardzo bym chciała jej pomóc, ale po programie. I poza programem te rozmowy powinny być prowadzone, bo ona mogłaby też to odebrać, że ja chcę jej pomóc, bo chcę byśmy, były w dobrej relacji".

Po wykonaniu misji, za którą uczestnicy zgarnęli 40 tysięcy, przy stole usiadło czworo lojalnych i dwoje zdrajców.

Jeśli w grupie osób, które dotrwają do końca odcinka finałowego, będą sami lojalni, to oni wygrają pieniądze. Jeśli wśród nich znajdzie się zdrajca, zgarnie on całą pulę. Chyba, że zostanie ich dwoje, wtedy będą musieli podzielić się pieniędzmi. Na razie szanse są wyrównane, gra jednak wchodzi w decydującą fazę. Kto odpadł w 12. odcinku w wyniku głosowania przy okrągłym stole?

To było jedno z najtrudniejszych głosowań w programie. Wydawać by się mogło, że nikt do końca nie był przekonany do swojej racji. Co ciekawe, na Piotra głos oddała również Olga, która sama jest zdrajcą...

"Musiałam to zrobić, to by było nierozsądne w tym momencie, by zagłosować na Manae. Finalnie, Piotr otrzymał 5 z 6 głosów i to on pożegnał się programem:

"Dopchaliśmy tę beczkę prawie na samą górę, ale gratuluję wam, dobrze wytypowaliście. Dobra robota, trzymajcie się" – powiedział na odchodne Piotr.

Pierwsza edycja „The Traitors. Zdrajcy” dobiega końca. Już za tydzień dowiemy się, kto wygrał program – zdrajcy, czy lojalni? Do finału dotarli Justyna, Patryk, Stanley, Olga i Manae.