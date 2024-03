Małgorzata Rozenek poleciała do Poznania, by opowiadać o in vitro. Wydarzenie kosztowało 80 tys. złotych!

Program "The Traitors. Zdrajcy" cieszy się dużą popularnością wśród widzów i - póki co - w swoim paśmie jest bezkonkurencyjny jeśli chodzi o oglądalność. W ostatnim, 4. odcinku, produkcja poszła na całość i zakopywała żywcem (sic!) uczestników w ramach jednego z zadań!

"The Traitors. Zdrajcy": Awantura między uczestnikami

Nie tylko na ekranie nie brakuje emocji - okazuje się, że chyba nie wszystkie konflikty udało się zażegnać na planie show... i niektóre ciągną się do dziś.

Malwina Wędzikowska, prowadząca program, opublikowała w social mediach krótki wywiad z jedną z bardziej barwnych uczestniczek - Dorką. Dorota Świętoniowska, znana w sieci jako "Szafiarka Dorka", nie szczędziła przykrych słów jednemu z uczestników... Malwina zapytała ją o Adama: "Dlaczego ty go tak nie lubisz?!". "Szafiarka Dorka" odparła bez wahania:

"Nie muszę lubić wszystkich. Został wykreowany na kryształową postać. Mądry, inteligentny, przystojny, wysoki, bardzo taki... schematyczny i zero-jedynkowy" - powiedziała Dorota. W komentarzach zawrzało, szybko zabrali tam głos sam zainteresowany, Adam Kossut, oraz Agnieszka Bodziachowska i Olga Kelm, również uczestniczki.

"Trudno uwierzyć że istnieją tacy ludzie a jednak... nikt nie był wykreowany. Adam po prostu jest krystaliczny, przystojny, kulturalny, inteligenty, grzeczny, wysoki, wykształcony… niektórych to może boleć" - napisała Agnieszka, wbijając szpilę Dorocie. Z kolei Adam, wywołany do tablicy, napisał: "Ja tam się świetnie bawiłem, a moją strategią było bycie sobą :) i całkiem nieźle mi to wyszło :) a życie nie jest zero-jedynkowe, jest mnóstwo odcieni szarości - tak jak pomiędzy białą, a czarną bluzką jest jeszcze bluzka zielona, niebieska i czerwona". Na swoim Instastories odniósł się szerzej do wypowiedzi Dorki: "Niby komplement, a jednak nie do końca :) jedyne, z czym się nie mogę zgodzić, to stwierdzenie, że "został wykreowany". Reszta to rzecz gustu. w programie byłem po prostu sobą. Nie byłem i nie jestem żadnym "produktem telewizyjnym" czy internetowym. A także, w przeciwieństwie do innych, nie mam sobie nic do zarzucenia w programie"Olka Kelm, inna z uczestniczek, dodała krótko i na temat: "Pozwolę sobie nie zgodzić z Dorota. W całości…".

"The Traitors. Zdrajcy": Kim są uczestnicy?

Adam Kossut to lekarz anestezjolog i lekarz medycyny estetycznej. Z kolei Mikołaj Milcke to znany autor kontrowersyjnej książki "Gej w wielkim mieście", ale nie tylko. Wydał już aż 7 książek. Agnieszka Bodziachowska jest z zawodu położną.

Dorota Świętoniowska, czyli "Dorka Szafiarka" - jest mocno aktywna i ma spore zasięgi w mediach społecznościowych. Z jej Instagram wynika, że kocha modę i chce pokazywać swoim obserwatorkom, że w każdym wieku, nawet na emeryturze, można wyglądać modnie i z klasą. Na Insta śledzi ją ponad ćwierć miliona obserwatorów!

Olga Kelm jest trenerką personalną, fotografką, ale też - co widać gołym okiem - utytułowaną zawodniczką sportów sylwetkowych. Na siłowni prawie mieszka od... zaledwie 6 lat. Trzeba przyznać, że jej forma robi ogromne wrażenie!

