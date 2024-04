Co robić w majówkę w Warszawie? Rafał Trzaskowski zaprasza do parku

Rafał Trzaskowski zaprasza na majówkę do Warszawy

- Majówkę inaugurujemy dziś nad Wisłą, na jednym z promów, które już od 1 maja będą woziły pasażerów pomiędzy oboma brzegami rzeki – mówił podczas piątkowej konferencji prasowej na promie „Wilga” prezydent Rafał Trzaskowski. - Zachęcam oczywiście do spacerów tutaj, na bulwarach, ale również po nowo otwartym moście pieszo-rowerowym, który cieszy się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Już podczas pierwszego tygodnia od otwarcia skorzystało z niego ponad 200 tys. osób – dodał prezydent Warszawy.

Piknik Europejski Krakowskim Przedmieściu

Tegoroczna majówka zbiegła się z 20. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Koncerty, tańce i teatry uliczne – to tylko niektóre atrakcje, które miasto planuje na środę, 1 maja. Na scenie przy hotelu Bristol wystąpią muzycy z całej Europy. Roberto Ruggeri zaśpiewa najsłynniejsze włoskie szlagiery, Chris Schittulli francuskie, a celtycka mieszanka żywiołów Shannon wykona utwory z różnych zakątków świata. - Wszystkie wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu odbędą się między godziną 12 a 18. Naprawdę warto tam być i miło spędzić czas – mówi Rafał Trzaskowski.

W tym wyjątkowym dniu Trakt Królewski stanie się kolorowym, europejskim miasteczkiem. Od ul. Królewskiej do Placu Zamkowego przejdzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mykanów. Zaprezentują się także artyści ze Szkoły Musicalowej B&B, którzy zaproszą na warsztaty „Roztańczona Europa”, czyli naukę podstaw polki, mazura, paso doble, zorby i wielu innych tańców.

Fontanny w rytmie Abby

Wiele stołecznych wydarzeń podczas długiego weekendu zaplanowanych zostało nad Wisłą. W tym roku warszawskie fontanny zatańczą w rytm przebojów grupy ABBA. Na weekend majowy zaplanowano inaugurację. Pierwsze tegoroczne pokazy w Multimedialnym Parku Fontann będą odbywać się codziennie, od 1 maja do 4 maja, o godz. 21:30. Na pobliskich Bulwarach wystartuje również sezon ogródkowy.

Ruszają Warszawskie Linie Turystyczne

- Tradycyjnie, jak co roku, również w tym, dokładnie 1 maja, uruchamiamy Warszawskie Linie Turystyczne. Z rejsów wiślanymi promami można skorzystać bezpłatnie, a w zabytkowych autobusach i tramwajach obowiązują bilety i zniżki Warszawskiego Transportu Publicznego. To doskonała okazja, żeby zwiedzić stolicę lub pokazać jej uroki gościom – mówił prezydent. W ofercie Warszawskich Linii Turystycznych są bezpłatne rejsy promami „Słonka”, „Pliszka” i „Wilga”. W wakacje będą pływały codziennie, poza nimi w weekendy. Czyli od 1 maja do 30 czerwca i od 1 do 22 września w soboty, niedziele i dni świąteczne a od 1 lipca do 31 sierpnia przez cały tydzień. Z kolei do Serocka można popłynąć w całodzienny rejs. Bilet normalny kosztuje 36 zł, ulgowy połowę mniej.

Można przejechać się zabytkiem!

Od 1 maja na torowiska wyjadą również zabytkowe tramwaje linii 36 i „T”, a po stołecznych ulicach jeździły będą – na linii 100 – zabytkowe ikarusy i słynny jelcz – „ogórek”. Inną propozycją na weekend poza stolicą jest Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa. WLT organizuje pierwszy przejazd 1 maja, a następnie co sobotę do końca wakacji.