CO TAM SIĘ DZIEJE?

Pożar wieżowca w centrum Warszawy. Blisko 1000 osób ewakuowanych! Przerażająca relacja świadków

plis | mk 16:21

Tuż po godzinie 15 w środę (8 maja) dotarły do nas przerażające wiadomości. Z wieżowca przy ul. Twardej 18 ewakuowano blisko 1000 osób. Jak udało nam się ustalić, najprawdopodobniej na poziomie -1 doszło do pożaru. Strażacy potwierdzają duże zadymienie terenu. − Nagle włączył się alarm, wezwanie do ewakuacji − słyszymy od jednej osoby.