Tragedia w sortowni na Żeraniu. 27-latka zabiła prasa do śmieci. Jest akt oskarżenia

Do przerażającego wypadku doszło wieczorem 11 stycznia 2023 roku. W zakłądzie przy ul. Zarzecze 5 zacięła się prasa do zgniatania odpadów. Młody brygadzista chciał jąręcznie odblokować. Jak informowała nas ówczesna rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, mężczyzna miał sam wejść do maszyny. - 27-letni pracownik poniósł śmierć w wyniku wypadku w pracy. Z ustaleń wynika, że maszyna którą obsługiwał zacięła się. Wszedł do niej nie zachowując zasad bezpieczeństwa, tj. nie odłączając jej od zasilania – przekazała wtedy „Super Expressowi” prok. Katarzyna Skrzeczkowska. Gdy znalazł się w środku maszyna ruszyła zabijając pracownika na miejscu.

27-latek nie był nowicjuszem, pracował w zakładzie od trzech lat. Dwa dni po tragedii próbowaliśmy się skontaktować z kierownikiem zakładu. Nie chciał z nami rozmawiać i odmówił komentarza w sprawie.

Tragedia w sortowni na Żeraniu. Akt oskarżenia

Teraz, jak donosi TVN Warszawa, do sądu wpłynął akt oskarżenia. Obejmuje dwa zarzuty: nieumyślnego spowodowania śmierci oraz niedopełnienia obowiązków z zakresie bezpieczeństwa.