Śmierć na drodze. Nie żyje 65-letnia kierująca Hyundaiem. Ważny apel policji

Do wypadku doszło na zakręcie. – Na łuku drogi kierująca samochodem marki Hyundai, 65-letnia mieszkanka powiatu mławskiego, najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z jezdni i uderzyło w przydrożne drzewo – czytamy w komunikacie mł. asp. Aleksandry Bardońskiej z mławskiej policji.

Wstępne ustalenia wskazują, że śliska nawierzchnia mogła przyczynić się do utraty kontroli nad pojazdem. Policjanci nie wykluczają jednak innych przyczyn i prowadzą szczegółowe dochodzenie w tej sprawie.

W związku z tragicznym zdarzeniem, policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki pogodowe, oblodzenie, opady śniegu i deszczu mogą znacznie utrudniać jazdę i zwiększać ryzyko wypadków.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zimowym. Śliska nawierzchnia, zmienne warunki pogodowe oraz ograniczona przyczepność wymagają dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze – podkreśla mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Jazda samochodem zimą. O czym należy pamiętać?

Policja przypomina o konieczności dostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów oraz unikaniu gwałtownych manewrów. Ważne jest również dbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu, w tym opony zimowe. Ważne jest też oczyszczanie szyb tak, żeby szron ani para nie ograniczały widoczności w czasie jazdy. nie należy też wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą, aby nie wprowadzić auta w niekontrolowany poślizg. Prędkość i brak wyobraźni nie wybaczają.